En ekonomik nasıl ısınırsınız?

Yıl başından bu yana doğal gaz ve kömür fiyatlarındaki artışların yüzde 50'ye ulaşması, kış aylarında ısınma giderlerini önemli oranda artıracak.



Konyalı kömürcülerin ve Konya'da doğalgaz dağıtımında yetkili GAZNET'tin verdiği bilgilere göre, uluslararası piyasaların da etkisiyle kömür ve doğal gaza bu yıl ciddi oranlarda zam yapıldı.



Bu artışlar kömür ile doğal gaz arasındaki dengeyi de bozdu. Geçen yıla kadar ucuz ısınma açısından başta gelen kömür, doğal gazın gerisine düştü. Kömürde yüzde 50'ye varan artışlar ve ton fiyatının 500 dolara ulaşması ve doların YTL karşısında değerlenmesi kömürcüler ve doğal gazcılar açısından da kömürü gözden düşürdü.



Geçen yıldan bu yana kömür fiyatları yaklaşık yüzde 50 civarında artış gösterirken küresel finansal kriz yüzünden 1 dolar, 1,5 YTL'yi geçti. Bu durum kömürün YTL cinsinden maliyetini geçen yıla göre (1 dolar yaklaşık 1,25 YTL) yüzde 78 civarında artırmış oldu.



Bugün 24 daireli bir site, kömürle ısınmak için yaklaşık 45 bin YTL'yi gözden çıkarırken, doğal gaza geçmesi halinde ödeyeceği toplam ücret 39 bin YTL'yi geçmiyor.



Kömürcülerin yaptığı hesaplara göre normal büyüklükteki 24 daireli bir binada daire başına 2,5 ton ithal kömür kullanılıyor. Buna göre toplam 60 ton kömür için sitenin, tonu 500 dolardan, yaklaşık 30 bin dolar ödemesi gerekiyor. Bugünkü döviz fiyatlarına göre (1 dolar ortalama 1,50 YTL olarak alınırsa) daireler, sadece ısınma için 1875 YTL ödemek zorunda kalacak. Geçen yıl daire başına yaklaşık 1050 YTL ödeniyordu (artış yüzde 78). Bu rakama mutfakta kullanılan tüp ve banyoda kullanılan tüplü şofben de katıldığında enerji maliyeti daha da artıyor.



Kömürcülere göre aynı sitede daire başına kış aylarında 2 bin metre küp doğal gaz tüketimi oluyor. Doğal gaza yapılan yüzde 35 civarındaki zamla bile daire başına maliyet (Konya 1 metreküp doğalgaz: 80,60 YKr) 1612 YTL çıkıyor.



Kömürcülerin bu hesabına göre bile 24 daireli bir sitenin doğal gaza ödeyeceği miktar kömürden 6312 YTL daha az oluyor. 2-3 yıl önce kömürcüler, aynı sitenin kömüre doğal gaza oranla 5 bin YTL daha az ödeyeceğini ileri sürüyordu. Bugün doğalgaza geçen 24 daireli sitenin ödeyeceği toplam para 39 bin YTL'yi geçmiyor.



Doğalgazda daha ucuz maliyet çıkıyor



GAZNET şirketinin yetkilileri ise ithal kömürün verdiği enerjinin iddia edildiği düzeyde olmadığını ayrıca kömürün verimi yüzde 60 iken doğal gazın veriminin yüzde 90'ı geçtiğini söyledi.



Doğal gazın gelen zamlara karşın halen çok ucuz yakıt olduğunu ifade eden yetkililer, ''Bizim yaptığımız araştırmalara göre sitelerde daire başına yılda 1600 metre küp doğal gaz tüketimi oluyor. Bunun içinde banyo, mutfak ve ısınma giderlerinin hepsi var. Bu haliyle doğal gazın maliyeti daire başına 1290 YTL'yi ancak buluyor. Bazı sitelerdeki merkezi ısınmanın kalitesine göre bu maliyet daha da düşebiliyor'' dedi.



Yetkililer, ucuzluğunun yanı sıra doğal gazın insan ve çevre sağlığı açısından son derece önemli olduğunu belirterek, Konya'da artık tamamen doğal gaz geçmenin vaktinin geldiğini bildirdi.

