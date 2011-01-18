-EN EĞLENCELİ OYUNU İÇİN 48 SAAT ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - ODTÜ Teknokent ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü işbirliğiyle METUTECH-ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi) tarafından düzenlenen, ''Global Game Jam 2011'' (Yenilikçi Oyun Geliştirme Dünya Maratonu) etkinliği, 28-30 Ocak tarihleri arasında tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, şu ana kadar 43 ülkedeki 163 merkezden, 2 binden fazla kişinin katılmak için başvurduğu maratona, Türk geliştiriciler yoğun ilgi gösteriyor. Başvuru sıralamasında Türkiye, birinci sırada yer alıyor. Brezilya, Fransa, İngiltere, ABD gibi oldukça iddialı ülkelerin bulunduğu maratonda, Türk geliştiricilerin yoğun ilgisi, global organizatörler tarafından da takdirle karşılanıyor. Senaristten görsel tasarımcıya, yazılımcıdan ses/müzik yapımcısına kadar pek çok farklı disiplinden geliştiricinin katıldığı maratonun hedefi, katılımcıların 48 saatlik kısa bir zaman diliminde yaratıcılıklarını ve pratik zekalarını kullanarak, en eğlenceli ve oynanabilir oyunu, hiç tanımadıkları kişiler ile birlikte geliştirebilmeleri olarak tanımlanıyor. Maratona 2009'da ilk kez katılmasına rağmen, 53 merkez içinde üçüncü olan METUTECH-ATOM ise geçtiğimiz yıl 62 oyun geliştiriciyle 19 oyun geliştirerek, dünya genelinde 48 saat içinde en fazla oyun geliştirilen 4. merkez olmuştu. Yoğun ilginin yaşandığı bu yıl da ''Oyun Geliştirme Türk Milli Takımı'' geliştiricilerinden benzer bir derece bekleniyor.