En düşük memur maaşı 1.464 liraya çıkacak

T24 - Uzlaştırma Kurulu hükümetin verdiği yüzde 4+4 zammı az buldu, taban ücretlerde ilk 6 ay için 16, ikinci 6 ay için 22 lira artış kararı verdi. Böylece hükümetin zam oranı toplamda 4.5 puan yükseltilerek yıllık yüzde 12.5'e çıktı. Kararın hükümetçe onaylanması gerekiyor.





Memur maaşı söz konusu olduğunda yıllardır kılı kırk yaran hükümet bu kez referandumun hatırına eli açık davranıyor. Memurlara yüzde 4+4 zam ve 80 lira ek ödeme veren hükümetin bu bonkörlüğü ilk defa Uzlaştırma Kurulu’nu da etkiledi. Onlar da bayramın hatrına zammı toplamda 4.5 puan daha yukarı çekti. Böylece zam oranı yüzde 6+6.5 düzeyine çıktı. Zamla birlikte 1.298 lira olan en düşük memur maaşı 2011 yılında 1.464 liraya çıkacak.





Uzlaştırma Kurulu Başkanı Mustafa Kılıçoğlu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Kamu-Sen’in yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıkladı. Önceki yılın Uzlaştırma Kurulu kararında 2010 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında zam önerdiklerini anımsatan Kılıçdoğlu, “2010 yılının ilk altı aylık enflasyonunun resmi verilere göre 3,98 olduğunun görüldü. Dolayısıyla 2010 yılında refah payının düşük kaldığı ortaya çıkmış ama o dönemin global krizini dikkate alarak refah payı üzerine biraz tereddütle yaklaşmıştık” dedi.





KAMU-SEN başvuru yaptı



Bu yılki toplu görüşmelerde Memur Sen’in anlaştığını, ancak Kamu-Sen’in Uzlaştırma Kurulu’na başvurduğunu anımsatan Kılıçoğlu, şunları söyledi: “Kamu Sen’in üzerinde durduğu nokta, taban aylıkların artışı talebi ilk altı ay için 30 TL, ikinci altı ay için 30 TL idi. Ücret artışları ve altı aylık artışlar konusunda yüzde 4’lük oranlara konfederasyonunun bir itirazı bulunmadı. Dolayısıyla Uzlaştırma Kurulu’na böyle bir uyuşmazlık gelmedi. Değerlendirme sonucunda aslında ilk altı ay için yüzde altı, ikinci altı ay için yüzde 6.5 oranında bir artış olması gerekliliğini düşündük.”





Kılıçoğlu, bu çerçevede yüzde 4+4 zamma itiraz olmadığı için kendilerinin de yüzde 6+6.5 oranını yakalamak amacıyla memurların 2011 yılının ilk altı aylık taban aylıklarına 16 TL artış, ikinci aylık dönem için 22 TL artış yapılması gerektiğine karar verdiklerini belirtti. Kılıçoğlu, “Buradan çıkan sonuç şu. Yüzde 4+4 değil de yüzde 6+6,5 gibi bir orana bu zamlar tekabül ediyor. Ayrıca, ağırlıklı olarak taban aylıklardaki artışın diğer ek ödemelere de yansıma olanağı düşününce eşitlik ve hakkaniyete daha uygun bir sonuç alacağını kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

