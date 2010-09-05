En düşük memur maaşı 1.464 liraya çıkacak

T24 - Uzlaştırma Kurulu hükümetin verdiği yüzde 4+4 zammı az buldu,
taban ücretlerde ilk 6 ay için 16, ikinci 6 ay için 22 lira artış kararı verdi. Böylece hükümetin zam
oranı toplamda 4.5 puan yükseltilerek yıllık yüzde 12.5'e çıktı. Kararın
hükümetçe onaylanması gerekiyor.
Memur maaşı söz konusu olduğunda yıllardır kılı kırk yaran
hükümet bu kez referandumun hatırına eli açık davranıyor. Memurlara yüzde 4+4
zam ve 80 lira ek ödeme veren hükümetin bu
bonkörlüğü ilk defa Uzlaştırma Kurulu’nu da etkiledi. Onlar da bayramın hatrına
zammı toplamda 4.5 puan daha yukarı çekti. Böylece zam oranı yüzde 6+6.5
düzeyine çıktı. Zamla birlikte 1.298 lira olan en düşük memur maaşı 2011 yılında
1.464 liraya çıkacak.
Uzlaştırma Kurulu Başkanı Mustafa Kılıçoğlu dün
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında,
Türkiye Kamu-Sen’in yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıkladı. Önceki
yılın Uzlaştırma Kurulu kararında 2010 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı
için yüzde 4 oranında zam önerdiklerini anımsatan Kılıçdoğlu, “2010 yılının ilk
altı aylık enflasyonunun resmi verilere göre 3,98 olduğunun görüldü. Dolayısıyla
2010 yılında refah payının düşük kaldığı ortaya çıkmış ama o dönemin global
krizini dikkate alarak refah payı üzerine biraz tereddütle yaklaşmıştık” dedi.
KAMU-SEN başvuru yaptı
Bu yılki toplu görüşmelerde Memur Sen’in
anlaştığını, ancak Kamu-Sen’in Uzlaştırma Kurulu’na başvurduğunu anımsatan
Kılıçoğlu, şunları söyledi: “Kamu Sen’in üzerinde durduğu nokta, taban
aylıkların artışı talebi ilk altı ay için 30 TL, ikinci altı ay için 30 TL idi.
Ücret artışları ve altı aylık artışlar konusunda yüzde 4’lük oranlara konfederasyonunun bir
itirazı bulunmadı. Dolayısıyla Uzlaştırma Kurulu’na böyle bir uyuşmazlık
gelmedi. Değerlendirme sonucunda aslında ilk altı ay için yüzde altı, ikinci
altı ay için yüzde 6.5 oranında bir artış olması gerekliliğini düşündük.”
Kılıçoğlu, bu çerçevede yüzde 4+4 zamma itiraz olmadığı için
kendilerinin de yüzde 6+6.5 oranını yakalamak amacıyla memurların 2011 yılının
ilk altı aylık taban aylıklarına 16 TL artış, ikinci aylık dönem için 22 TL
artış yapılması gerektiğine karar verdiklerini belirtti. Kılıçoğlu, “Buradan
çıkan sonuç şu. Yüzde 4+4 değil de yüzde 6+6,5 gibi bir orana bu zamlar tekabül
ediyor. Ayrıca, ağırlıklı olarak taban aylıklardaki artışın diğer ek ödemelere
de yansıma olanağı düşününce eşitlik ve hakkaniyete daha uygun bir sonuç alacağını kamuoyuna
duyuruyoruz” diye konuştu.
Son teklife göre, yüzde 4+4 zam, 80 lira ek
ödeme, 20+20 lira aile yardımı ve sendikalı olanlara 45 lira toplu sözleşme
primi ödenecek. Artık bu ödemelere Uzlaştırma Kurulu’nun taban ücret zammı da
eklenecek.
Karar ne anlama gelir?
Uzlaştırma Kurulu, Yüksek
Hakem Kurulu Başkanı`nın başkanlığında, Üniversitelerarası Kurul tarafından,
fakültelerin çalışma ekonomisi, iş hukuku, idare hukuku, kamu maliyesi bilim
dallarından seçilen birer öğretim üyesi olmak üzere dört üyeden oluşuyor. Kurul
uyuşmazlık konularını inceler ve beş gün içinde kararını verir. Taraflar karara
itiraz ederse anlaşma ve anlaşmazlık konuları bir tutanakla bakanlar kuruluna
sunulur. Bugüne kadar kurul genelde hükümetin zam önerisini onayladı. Sadece
sosyal haklarda düzeltmeye gitti. Hükümet de çoğunlukla kurulun kararını
onaylıyor.