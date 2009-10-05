En düşük memur maaşı 1044 lira olacak

Hükümet memura yeni yılda yüzde 2.5+2.5 zam yapacak. Yeni yıldan itibaren en düşük memur maaşı 1044 liraya yükselecek.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memurlara yeni yılda hükümetin öngördüğü oranda zam yapılacağını açıkladı.

Hükümetin memur maaşlarına gelecek yıl için yüzde 2.5+2.5 zam teklif ettiği göz önüne alındığında en düşük memur maaşı 1 Ocak 2010’da 25,47 lira artarak 1044 liraya ulaşacak.

Sosyal yardımlar dışarıda tutularak yapılan hesaplama sonucunda memur maaşları Ocak 2010’dan itibaren yılın ilk yarısı için 25,47 ile 115,26 lira arasında artış gösterecek.

Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşı 1 Ocak 2010’da 4 bin 610,25 liradan 115,26 lira artışla 4 bin 725,51 liraya ulaşacak.

En düşük memur maaşı olarak bilinen ve işe yeni giren hizmetlinin aldığı 1018 lira ise yüzde 2.5’lik artışla 2010’da 25,47 lira artacak. En düşük memur maaşı gelecek yılın ilk yarısında 1044 lira olacak. En düşük maaş 1 Temmuz 2010’da itibaren 1070,40 liraya çıkacak.

1 Ocak 2010’dan itibaren 16 yıllık çalışması olan avukatın maaşı 43,54, öğretmenin maaşı 34,96, imamın maaşı 32,42, hemşirenin maaşı 30,91 ve lise mezunu memurun maaşı 26,84 lira artacak.

Gelecek yılın ikinci yarısında ise Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşı 4 bin 834,65 liraya ulaşacak.