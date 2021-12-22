En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması teklifi AKP oylarıyla reddedildi

“Emekli ısınma, kira, aydınlanma giderlerini dahi karşılayamayacak duruma düştü. Bugün 5 kişilik bir aile üç öğün yarım simit tüketse, bir de çay içse yanında, ne yazık ki emeklinin maaşı buna yetmiyor. İçinde bulunduğumuz süreçte emeklilerin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması için mutlak surette bir düzenleme ihtiyaç."

Daha sonra CHP Milletvekili Gürer’in hazırladığı kanun teklifi, Genel Kurul’a getirilerek, milletvekillerinin oylarına sunuldu. Teklif, AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.