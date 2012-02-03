-En düşük artış yüzde 10,01 ile İstanbul'da ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Türkiye'de yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 13,34 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'' oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003 baz yılı tüketici fiyatları endekslerine göre, Ocak ayında yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,61 arttı. En düşük artışların yaşandığı bölgelerin başında yüzde 10,01 ile ''İstanbul'' ve ''Antalya, Isparta, Burdur'' bölgeleri gelirken, bu yerleri yüzde 10,27 ile ''İzmir'', yüzde 10,29 ile ''Bursa, Eskişehir, Bilecik'' bölgesi izledi. Başkent Ankara'da ise yıllık bazda TÜFE artışı yüzde 10,39 oldu. Aylık bazda TÜFE'nin en fazla arttığı bölge yüzde 1,25 ile ''Konya, Karaman'' oldu. Bu bölgeyi 1,07 ile ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'' bölgesi izledi. TÜFE'nin aylık bazda en az artış gösterdiği bölge ise yüzde 0,11 ile ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'' oldu. Bu arada ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' bölgesinde Ocak ayında fiyatlar yüzde 0,05 oranında düşerken, bölge Ocak ayında fiyatların düştüğü tek bölge olarak dikkati çekti. Ocak ayında ÜFE'de yüzde 11,13 olan yıllık artış, tarım sektöründe yüzde 8,44, sanayi sektöründe yüzde 11,71 arttı.