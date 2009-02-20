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Spor

En değerli futbolcusu Arda Turan

F.Bahçe ve Beşiktaş'ın futbolcularının bonservis bedellerinde değer kayıpları yaşarken, Arda ligin en değerli oyuncusu seçildi.

20 Şubat 2009 02:00


Avrupa kupalarına erken veda eden, ligde de zor günler geçiren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcularının bonservis bedellerinde sezon başına göre büyük değer kayıpları yaşarken, G.Saraylı Arda Turan, ligin en değerli oyuncusu seçildi.

Avrupa transfer borsasının nabzını tutan Alman internet sitesi ''transfermarkt.de''nin haberine göre, Turkcell Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu arasında F.Bahçe'den 4, G.Saray ve Beşiktaş'tan 3'er futbolcu bulunuyor. Sezon başında olduğu gibi ligin en değerli futbolcusu yine Arda gösterildi. Milli futbolcunun, sezon başındaki 15 milyon Euro'luk bonservis değeri değişmedi.

Sezon başında en değerli ilk 10

1- Arda Turan (G.Saray): 15 milyon

2- Daniel Güiza (F.Bahçe): 14 milyon

3- Alex (F.Bahçe): 14 milyon

4- Meira (G.Saray) : 10 milyon

5- Lugano (F.Bahçe): 9 milyon

6- Delgado (Beşiktaş): 8,5 milyon

7- Bobo (Beşiktaş): 8 milyon

8- Lincoln (G.Saray): 8 milyon

9- Servet (G.Saray): 8 milyon

10- Holosko (Beşiktaş): 7 milyon


21. haftada en değerli ilk 10 (Euro)

1- Arda Turan (G.Saray): 15 milyon

2- Alex (F.Bahçe): 12,5 milyon

3- Güiza (F.Bahçe): 12 milyon

4- Lincoln (G.Saray): 10 milyon

5- Lugano (F.Bahçe): 10 milyon

6- Servet (G.Saray): 9 milyon

7- Meira (G.Saray): 8,5 milyon

8- Baros (G.Saray): 8 milyon

9- Semih F.Bahçe): 7,5 milyon

10- Delgado (Beşiktaş): 7 milyon

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