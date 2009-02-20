En değerli futbolcusu Arda Turan



Avrupa kupalarına erken veda eden, ligde de zor günler geçiren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcularının bonservis bedellerinde sezon başına göre büyük değer kayıpları yaşarken, G.Saraylı Arda Turan, ligin en değerli oyuncusu seçildi.



Avrupa transfer borsasının nabzını tutan Alman internet sitesi ''transfermarkt.de''nin haberine göre, Turkcell Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu arasında F.Bahçe'den 4, G.Saray ve Beşiktaş'tan 3'er futbolcu bulunuyor. Sezon başında olduğu gibi ligin en değerli futbolcusu yine Arda gösterildi. Milli futbolcunun, sezon başındaki 15 milyon Euro'luk bonservis değeri değişmedi.



Sezon başında en değerli ilk 10



1- Arda Turan (G.Saray): 15 milyon



2- Daniel Güiza (F.Bahçe): 14 milyon



3- Alex (F.Bahçe): 14 milyon



4- Meira (G.Saray) : 10 milyon



5- Lugano (F.Bahçe): 9 milyon



6- Delgado (Beşiktaş): 8,5 milyon



7- Bobo (Beşiktaş): 8 milyon



8- Lincoln (G.Saray): 8 milyon



9- Servet (G.Saray): 8 milyon



10- Holosko (Beşiktaş): 7 milyon





21. haftada en değerli ilk 10 (Euro)



1- Arda Turan (G.Saray): 15 milyon



2- Alex (F.Bahçe): 12,5 milyon



3- Güiza (F.Bahçe): 12 milyon



4- Lincoln (G.Saray): 10 milyon



5- Lugano (F.Bahçe): 10 milyon



6- Servet (G.Saray): 9 milyon



7- Meira (G.Saray): 8,5 milyon



8- Baros (G.Saray): 8 milyon



9- Semih F.Bahçe): 7,5 milyon



10- Delgado (Beşiktaş): 7 milyon



