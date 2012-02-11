En çok ‘yerli film’ izlenen ülke Türkiye

T24 - Avrupa Konseyi, Türkiye’yi Avrupa ülkeleri arasında ‘en fazla yerli sinema filmi izlenen ülke’ ilan etti.



2008 yılından bu yana 4. kez bu unvanı alan Türkiye 2011 yılında da ilk sıraya oturdu. Rapora göre 2011 yılı boyunca Türkiye’de satılan sinema biletlerinin yüzde 50.2’si yerli filmlere ait. Türkiye’yi sırasıyla takip eden ülkeler ise yüzde 41.6 ile Fransa, yüzde 37.5 ile İtalya, yüzde 36.2 ile İngiltere ve yüzde 30.4 ile Polonya oldu. Listede en son sıraya oturan ülke ise yüzde 0.7 ile Portekiz olarak açıklandı.



Raporda, satılan sinema biletleri de ülkelere göre açıklandı. Buna göre Türkiye, 2011 yılında Avrupa’da en fazla sinema bileti satılan 7. ülke oldu. Türkiye’de toplam 42 milyon 300 bin bilet satıldı. 2010 yılında bu rakamın 41 milyon 100 bin olduğu belirtildi. En fazla bilet satılan ülke 215 milyon 59 bin ile Fransa oldu. Daha sonraki ülkeler ise 171 milyon 60 bin bilet ile İngiltere, 165 milyon bilet ile Rusya, 129 milyon 6 bin bilet ile Almanya, 111 milyon bilet ile İtalya ve 94 milyon 41 bin bilet ile İspanya olarak açıklandı. Konsey Türkiye’de satılan biletlerden elde edilen gelirin 398 milyon 400 bin TL olduğunu belirtti.