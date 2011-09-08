-En çok yabancı BJK'da İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki kadrolarında en çok yabancı oyuncu bulunduran takım 13 futbolcuyla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, yeni sezon için 4 yabancı futbolcu transferi yaparken, kadrosundaki 9 futbolcuyla birlikte yabancı oyuncu sayısı 13'e çıktı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u bu alanda geri bırakan siyah-beyazlılar, özellikle Futbol Federasyonu'nun yabancı sayısı konusunda aldığı kararla rahatladı. Fenerbahçe kadrosunda 8 yabancı oyuncu bulundururken, Galatasaray 7, Trabzonspor ise 12 yabancı oyuncuya sahip. Ricardo Quaresma'nın geçen sezon başında transfer edilmesinin ardından Beşiktaş'ta başlayan Portekiz rüzgarı bu sezon da sürdü. Taraftarların ''Q7 ve Çetesi'' olarak adlandırdıkları Portekizlilerin sayısı bu sezon 6'ya ulaştı. Quaresma, Simao, Almeida ve Fernandes'in ardından bu sezon alınan Julio Alves ve Bebe ile birlikte Beşiktaş formasıyla mücadele edecek Portekizli futbolcu sayısı 6'ya çıkmış oldu. Takımda ayrıca 2'şer Brezilyalı ve Alman, 1'er de İspanyol, Çek ve Slovak futbolcu bulunuyor. Beşiktaş'ta ayrıca iki ülke vatandaşı olan ve Türk statüsünde oynayabilen 5 futbolcu mücadele ediyor. Bu futbolcular, Mehmet Aurelio (Brezilya), Ersan Adem Gülüm (Avustralya), Ekrem Hayyam Dağ (Avusturya), Veli Kavlak (Avusturya) ve Tanju Kayhan (Avusturya).