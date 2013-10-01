En çok vergi verenler açıklandı, Acun zirveye yerleşti

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 yılında en çok vergi ödeyen sanatçı listesini yayımladı.

En çok vergi ödeyen 25 kişinin ismi açıklanırken, bunlardan 5’i isminin gizli kalmasını istedi. Geçen yılki listede ismini gizli tutan sanatçı sayısı ise 1 kişiydi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hakim Torun'un aktardığına göre, ilk 25 kişilik sanatçı rekortmen listesinde geçen yıl 5’nci sırada yer alan Mehmet Ali Erbil, 9’ncu sırada olan Nurgül Yeşilçay, 10’ncu sıradaki Beren Saat, 13’ncü sırada olan Halit Ergenç, 14’ncü sırada olan Necati Şaşmaz, 24’ncü sırada olan Kamile Burcu Esmersoy bu yıl listede yok. Bu sanatçıların bazılarının isimlerinin gizli tutulmasını isteyenler içinde olabileceği tahmin ediliyor.

3 kişinin ismi gizli

Listenin başında daha önce açıklanan Türkiye geneline ilişkin rekortmenler listesinde ismi yer alan Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Aysel Gürsaçer (Seda Sayan) var. 4’ncü sırada Beyazıt Öztürk, 5’nci sırada Ayşe Ajda Pekkan, 6’ncı sırada Kıvanç Tatlıtuğ, 8’nci sırada da Erol Şafak Sezer yer aldı. İlk 10 içinde 7, 9 ve 10’ncu sıradaki sanatçılar ise isimlerinin gizli tutulmasını istedi.

Gülse Birsel, "Yalan Dünya"yla kazandı

Listenin sürpriz yapan ismi bu yıl Yalan Dünya’nın senaristi Gülse Şener Birsel oldu. Birsel 507.4 milyon liralık vergi tahakkuku ile listenin 25’nci sırasında yer aldı. Listede bu yıl, Selçuk Yöntem ve Çetin Tekindor dikkat çekti. Akif Selçuk Yöntem 918.9 bin liralık vergi tahakkuku ile 11’nci sırada. Çetin Tekindor ise 558.9 bin liralık vergi tahakkuku ile listenin 20’nci sırasında yer aldı.

Geçen yıl 573 bin liralık vergi tahakkuku ile 20’nci sırada yer alan Serdar Ortaç ise bu yıl 535 bin liralık vergi tahakkuk etti.

Acun, Avşar'ı geçti

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın daha önce açıkladığı ilk 100 gelir vergisi rekortmeni listesinde de yer alan Acun Ilıcalı’ya tahakkuk eden vergi 2012 yılı için 4.6 milyon lira oldu. Geçen yıl Ilıcalı’ya tahakkuk eden vergi 2.8 milyon liraydı. 'Yetenek Sizsiniz' gibi yarışmalarda birlikte ekranların karşısına çıkan Hülya Avşar geçen yıl ki listede 1.1 milyon lira ile 6’ncı sıradaydı. Bu yıl tahakkuk eden vergisi 764.3 bin liraya düşen Avşar, listede 17’nci sırada yer aldı.

2012'de en çok vergi veren ilk 10 isim ise şöyle:

1- Ali Acun Ilıcalı 4.603.997

2- Cem Yılmaz 3.516.056

3- Aysel Gürsaçer 2.291.035

4-Beyazıt Öztürk 1.656.625

5- Ajda Pekkan 1.363.883

6- Kıvanç Tatlıtuğ 1.253.528

7- (*) 1.180.910

8-Şafak Sezer 1.012.983

9- (*) 943.806

10-(*) 942.953