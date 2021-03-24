En çok vaka görülen il olan Samsun'da Vali Zülfik Dağlı'dan çağrı: Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin

Koronavirüs risk haritasında en çok vak görülen il olan Samsun'da Vali Zülfik Dağlı, şehirde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

Zülkif Dağlı, vatandaşlara uyarılarda bulundu:

"Mutant virüs çok fazla bulaşıyor ama etkisi yok gibi maalesef yanlış bir algı var. Bu tamamen yanlış. Yeni mutant virüsü bir hafife alma eğilimi var, sanki daha az etkiliymiş gibi. Böyle bir şeyin olmadığını hekimlerimiz, sağlık camiamız özellikle belirtiyor. Daha az zararlı olduğuna dair hiçbir kanıt yok çünkü.

Yan komşusunun pozitif olup dışarı çıktığını, yan binada bahçede bir araya geldiklerini veya sitenin içerisinde bir araya toplu buluşmaların olduğunu, toplu olarak taziyelere gidildiğini belirten çok duyarlı bir vatandaş kitlemiz var. 112 birimlerimiz bunları anında değerlendiriyorlar. Bu vatandaşlarımızın tamamına çok teşekkür ediyorum. Ancak dışarıda gezen, her ortamda bulunan bir kitle de var. Artık bunu kesinlikle bırakalım, toplu bir araya gelmekten, taziyelere katılmaktan artık vazgeçelim.

"Bu vatandaşlık görevi"

Herkes kimle görüştüğünü veya nerede oturduğunu aşağı yukarı biliyor. Bu şekilde açıklamamak kesinlikle hem başta kendisine, tüm çevresine hepimize zararı var. İhbarlar çok önemli. Biz anında değerlendiriyoruz. İhbarlara cevap verme süresini bile günlük kontrol ediyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin. Bu vatandaşlık görevi. Kendimiz için, çocuklarımız, büyüklerimiz geleceğimiz için yapacağımız çok önemli bir husus." (DHA)