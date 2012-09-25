Öğrenciler matematiği tercih etti

İmam hatip okulları ile seçmeli derslere ilişkin rakamlar açıklandı. En çok tercih edilen ders, bazı haberlerde yer aldığı gibi Hazreti Muhammed'in hayatı değil matematik oldu.

4+4+4 sisteminde 495 bin 5. sınıf öğrencisi zorunlu olarak seçtiği derslerde matematik uygulamalarını tercih etti. Bunu 413 bin öğrenci ile yabancı dil dersi, 402 bin öğrenci ile Kuran-ı Kerim dersi takip etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız, 4+4+4 sistemine göre ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin zorunlu olarak seçtiği seçmeli derslerin rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 495 bin öğrencinin tercih ettiği matematik uygulamaları, en çok tercih edilen seçmeli ders oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, matematik uygulamalarını 413 bin öğrenci ile yabancı dil dersi, 402 bin öğrenci ile Kuran-ı Kerim dersi, 256 bin öğrenci ile Hz. Muhammed’in Hayatı dersi takip etti. Böylece sayısı yaklaşık 1 milyon 200 bini bulan 5. sınıf öğrencilerinin neredeyse yarısı Kuran dersine, yapmak zorunda olduğu 4 tercih arasında yer verdi. Kürtçenin de içinde bulunduğu “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersini ise 21 bin öğrenci seçti.

Zararsız, 4+4+4 eğitim modeline göre öğrencilerin ortaokul 5. sınıfta bu yıl zorunlu olarak aldıkları seçmeli derslere ilişkin istatistiki bilgi verdi. Yeni eğitim sistemine göre, öğrenciler bu yıl yalnızca 5. ve 9. sınıflarda MEB’in belirlediği dersler arasından seçim yaptı. 5. sınıf öğrencilerinden, “Kuran-ı Kerim”, “Hz. Muhammed’in Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler”, “Okuma Becerileri”, “Yazarlık ve Yazma Becerileri”, “Yaşayan Diller ve Lehçeler”, “Yabancı Dil”, “Bilim Uygulamaları”, “Matematik Uygulamaları”, “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım”, “Görsel Sanatlar”, “Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler”, “Drama” ve “Zeka Oyunları” dersleri arasından haftada 8 saati geçmemek kaydıyla 4’er ders seçmeleri istendi.

Zararsız, 21 Eylül Cuma günü akşam saatleri itibarıyla seçimlik derslere ilişkin her türlü işlemin tamamlandığını, elektronik sisteme girildiğini ve kesin verilerin ellerinde olduğunu söyledi.

Kuran 3. sırada

Zararsız, matematik uygulamaları dersinin en fazla seçilen ders olduğunu belirterek, “Bunu sırasıyla yabancı dil, Kuran-ı Kerim, Hazreti Muhammed’in Hayatı ile Spor ve Fiziki Etkinlikler dersleri izliyor. Yaşayan Diller ve Lehçeler ise mevcut seçimlik derslerin arasında en az seçilen ders oldu. Bunun böyle olması doğal. Çünkü belirli bölgelerde konuşulan diller olduğu için o bölgelerdeki insanlar tarafından seçildiği ortaya çıkıyor” dedi.

Seçimlik ders sayılarına ilişkin de bilgi veren Zararsız, Türkiye genelinde matematik uygulamaları dersini yaklaşık olarak 495 bin, yabancı dil dersini 413 bin, Kuran-ı Kerim dersini 402 bin, Hazreti Muhammed’in Hayatı dersini 256 bin ve Yaşayan Diller ve Lehçeler dersini 21 bin öğrencinin seçtiğini belirtti. Yaşayan Diller ve Lehçeler dersinde Kürtçeye özellikle doğu illerinden talebin yoğun olduğu; Çerkezce dersi için ise çok az başvuru geldiği öğrenildi.

İmam hatip sayısı 700

Zararsız, dün itibarıyla bağımsız imam hatip ortaokulu sayısının da 700’ü bulduğunu belirterek, bir imam hatip lisesinin bünyesindeki imam hatip ortaokulu sayısının 405 olduğunu bildirdi. İmam hatip lisesi sayısının ise 694 olduğunu kaydeden Zararsız, “İmam hatip ortaokullarının 1. sınıfına 107 bin, imam hatip liselerinin 1. sınıfına ise 125 bin öğrenci kaydoldu” diye konuştu.