En çok suçu Türkler işliyor

T24- Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, 2010 Suç Raporu’nu açıkladı. En ilgi çeken rakam, 2010’da suç işleyen 471.812 yabancıdan 99.500’ünün Türk olması...







Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, suç olaylarının geçen yıl iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana en alt düzeye indiğini, bu olayların aydınlatılmasınınsa rekor düzeye çıktığını söyledi.

Bakan Friedrich, Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Rhein ile birlikte Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, “2010 Suç Raporu”nu açıkladı. Friedrich, geçen yıl toplam 5 milyon 933 bin 278 suç olayının kaydedildiğini, bu olayların iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana ilk kez 6 milyonun altına düştüğünü belirtti.



“Suç olayları en düşük seviyeye gerilerken, olayların aydınlatılması konusunda en yüksek orana ulaşılmasını büyük ölçüde polisimizin iyi ve istekli çalışmasına borçluyuz” diyen Friedrich, geçen yıl polise yönelik saldırıların artmasının kendisini endişelendirdiğini, 1993-2008 yılları arasında sürekli bir şekilde artan gençlerin işlediği suçlarda azalma görülmesininse memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İnternetin gücü

İnternet üzerinden işlenen suçlarda da 2010’da 2009’a göre yüzde 8.1 oranında bir artış kaydedildiğini belirten Friedrich, dolandırıcılık şebekelerinin internetin neredeyse sınırsız bir şekilde sunduğu imkânlardan gittikçe daha yoğun bir şekilde istifade etmeye başladığına dikkati çekti.

Friedrich ayrıca, Almanya’daki tehdit durumunun Usame bin Ladin’in öldürülmesinden sonra değişmediğini, teröre karşı mücadele çabalarını azaltmaları için bir neden olmadığını ifade ederek, El Kaide’nin bundan sonra daha da zayıflayacağına inandığını, ancak bazı örgüt üyelerinin Bin Ladin olmadan da faal olduklarını ispatlamak amacıyla Avrupa’da bazı saldırılar düzenlemeye çalışabileceklerini kaydetti. İçişleri Bakanları Konferansı’nın dönem başkanlığını yapan Rhein da suç olaylarının azalmasının ve bu tür olayların aydınlatılmasındaki başarıların memnuniyet verici olduğunu, internet dolandırıcılığı konusunda ülkeler arasında işbirliği yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sayı artmadı, ama...

Bu arada 2010 Suç Raporu’nda, Almanya’da geçen yıl suç işleyen yabancıların sayısının 2009 yılına göre yaklaşık aynı kaldığı, bu sayının 471 bin 812 olduğu belirtildi. Almanya’da en büyük yabancılar grubunu oluşturan Türklerin, suç işleyen yabancıların da başında geldiği ve 2010 yılında suç işleyen Türk vatandaşları sayısının 99 bin 500 olarak kaydedildiği ifade edildi. Türkleri, 31 bin 771 kişi ile Polonyalıların ve 23 bin 657 kişi ile İtalyanların izlediği kaydedildi.

2008’de de Türkler ilk sıradaydı

2008 yılında açıklanan “Suç Raporu”nda da farklı kökene sahip olanlar arasında yüzde 9.3 ile Türk kökenliler ilk sıradaydı. Türk kökenli şebekelerin sayısı 81 olarak açıklanmıştı. Türklerin özellikle eroin ve kokain ticareti ve kaçakçılığı yaptığı belirtilmişti. 2008’de de ikinci sırada Polonyalılar vardı. Polonyalı şebekelerin uzmanlık alanı ise otomobil hırsızlığı, vergi ve sınır kaçakçılığı idi.



