En çok satılan grip ilacı toplatılıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın soğuk algınlığı nedeniyle kullandığı Theraflu Film Tablet isimli ilacın içerisinde kıl çıktığını belirttiği haberin ardından, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilacın toplatılmasına karar verdi.

Yutmak üzere olduğu hapın üzerinde gördüğü cismi inceleyip, hapı ortadan ikiye kırınca, yaklaşık 1 santim uzunluğunda bir kıl ile karşılaşan 55 yaşındaki Huzeyfe Günbakmaz, haberin ardından Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı'ndan yetkililerin kendisini aradığını tableti almak istediklerini belirttiklerini söyledi.



Daha sonra Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen bir ekibin üzerinde kıl olan tableti tutanak karşılığında kendisinden aldığını belirten Günbakmaz, akşam saatlerinde ise sağlık bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilisinin kendisini arayıp bilgi aldığını ifade etti.Sağlık Bakanlığı'nın duyarlılığına teşekkür eden Günbakmaz, ilacın eczane ve ecza depolarından toplatılma kararı alındığının da kendisine iletildiğini aktardı.



Bakanlık talimat verdi



İlacın içinden kıl çıkmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Theraflu Film Tablet isimli ilacı toplatma kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İTS (ilaç takip sistemi) üzerinden ilgili ilacın satışı ivedilikle bloke edilerek geri çekme işlemleri B seviyesinde (eczane ve ecza deposu) başlatıldı. Gerekli incelemeler ve analizler yapılmak üzere ilaç numunesi kuruma teslim edildi" denildi. Bakanlık yetkilileri duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, ilaçla ilgili incelemeleri başlatıldığını belirttiler.