En çok Ömer Faruk Sorak'ın filmleri izleniyor

T24 - Vizontele, G.O.R.A., Sınav, Yahşi Batı ve son olarak hala vizyonda olan Aşk Tesadüfleri Sever’in yönetmeni Ömer Faruk Sorak, Türkiye’de filmleri en çok izlenen yönetmen oldu.







Box Office Türkiye verilerine göre filmleri en çok izlenen yönetmen Ömer Faruk Sorak oldu. Böcek Yapım şirketinin kurucusu, sinema filmi, klip ve reklam yönetmeni Ömer Faruk Sorak; Vizontele, G.O.R.A., Sınav, Yahşi Batı ve Aşk Tesadüfleri Sever ile filmleri en çok seyirci ile buluşan yönetmen olma başarısını gösterdi.

Box Office Türkiye verilerine göre Ömer Faruk Sorak’ın 2011 yılında vizyona giren Vizontele filmi 3.308. 108, 2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filmi 4.001.711, 2006 yılında vizyona giren Sınav filmi 1.161.226 ve 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filmi 2.323.061 seyirci tarafından izlendi. 4 Şubat 2011 tarihinde sinemaseverlerle buluşan ve hala vizyonda olan yönetmenin son filmi Aşk Tesadüfleri Sever ise 8. haftasında toplamda 2.327.034 seyirci tarafından izlendi.



Ömer Faruk Sorak Hakkında

Ömer Faruk Sorak, 1964 yılında, Ankara’da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’na kayıt olan Sorak, 1986 yılında bu okuldaki eğitimini başarıyla tamamladı. Sorak, 1987 yılında TRT kadrosuna dahil oldu ve 1995 yılına kadar burada kameraman olarak çalıştı. TRT’den ayrılmasının ardından Görüntü Yönetmeni olarak çalışmaya başlayan ve 1998 yılında Böcek Yapım Şirketi’ni kuran Sorak, bu şirketle beraber reklam filmleri ve klip çekimleri yapmaya başladı. 1999 yılında Fahit Erdemci’nin Ben Ölmeden Önce adlı şarkısına çektiği klip ile adından söz ettiren başarılı yönetmen, daha sonra aralarında Teoman, Emre Altuğ, Kenan Doğulu ve Şebnem Ferah’ın da bulunduğu pek çok ünlü sanatçı için kamera arkasına geçti. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ilk film, 2000 tarihli Vizyontele oldu. Yılmaz Erdoğan ile beraber yönetmenliğini üstlendiği Vizontele filmi Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz gibi yıldız oyuncuları sayesinde kısa sürede büyük bir başarı kazandı. Vizontele’nin ardından 2002 yılında Aşk ve Gurur, 2004 yılında G.O.R.A., 2006 yılında Sınav ve 2010 yılında Yahşi Batı filmlerinde yönetmen koltuğunda oturan Sorak, 2011 yılında başrollerini Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin’in paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever’i yönetti.