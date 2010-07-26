En çok Müslümanlığa geçenler Rus kadınlar

T24- Rus kadınlar, din değiştirip Müslümanlığa geçişte ilk sırayı aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de toplam 479 kişi ihtida (başka inançtan Müslümanlığa geçiş) etti. İlk sırada Rus kadınlar bulunuyor. Geçen yıl Müslümanlığı seçen 54 Rus'un 51'i kadın. Bu tablonun ortaya çıkmasının temel nedenlerinden biri, Rus kadınların 'Para kazanmak amacıyla Türkiye'de kalabilmek için evlilik yapmaları.' Ruslar, bir önceki yıl da ihtidada yine ilk sırayı almışlardı.



46 ALMAN MÜSLÜMAN OLDU





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İslam'a geçişte Ruslar'ı Almanlar izliyor. Geçen yıl toplam 46 Alman, Türkiye'ye gelerek Müslüman oldu. Bu kişilerin de 33'ü kadın. İhtidada Ruslar ve Almanlar'dan sonra üçüncülüğü 30 kişiyle İngilizler aldı. Amerikalı, Belçikalı ve Fransız vatandaşlarından da ihtida edenler listeye girdi.



21-30 GRUBU DAHA HEVESLİ





Müslümanlığa geçişte, yaş gruplarında da ilginç sonuçlar var. Buna göre ihtida edenler arasında 21-30 yaş grubu ilk sırayı aldı. Bu yaş aralığındaki toplam 209 kişi Müslüman oldu. 135 kişi 31-40 yaş grubu aralığında yer alıyor. 61 ve üzeri yaşlarda olup Müslümanlığa geçenlerin sayısı ise 18 oldu.



BÜYÜK ÇOĞUNLUK 'İNCELEYİP BEĞENDİ'





Bu kişilere 'Neden Müslümanlığı seçtiniz?' sorusu da yöneltildi. 102 kişi 'İnceleyip beğendik' yanıtını verdi. 'Evlenme' sonucu ihtida edenlerin sayısı 64 olurken, 'seyahat' sonucu İslamiyet'i seçenlerin sayısı ise 1 olarak belirlendi.