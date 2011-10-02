-En çok maden ve inşaat işçileri sigara içiyor ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Maden ve inşaat işçileri ile yiyecek servisi çalışanlarının daha fazla sigara içtiği belirtildi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, maden işçileri, otel ve yiyecek servisi çalışanlarının yüzde 30'u, inşaat işçilerinin de yüzde 29,7'si sigara içiyor. Sigara içme oranının yüksek olduğu diğer meslekler şöyle sıralandı: Atık işleme yüzde 24,3, emlak 23,4, imalat yüzde 23,2, perakende satış yüzde 23,1. En az sigara içme oranı ise eğitim sektöründe çalışanlarda gösteriyor. Buna göre, eğitim sektörü çalışanlarının yüzde 9,7'ü, işletme çalışanlarının yüzde 9,8'i, finans ve sigortacılık çalışanlarının yüzde 13,9'u ve teknik servis çalışanlarının yüzde 14'ü sigara içiyor. Time dergisinin internet sitesinde yer alan ve 2004-2010 yılları arasını kapsayan araştırmada, ABD'de yetişkinler arasında sigara içenlerin oranı da, yüzde 19,3 olarak belirlendi. 1987-1994 yılları arasında yüzde 27,8 olan bu oranın düşmesi, sigara ile mücadelenin olumlu sonuç verdiğini gösteriyor. Araştırma ayrıca, sigara içme oranının yaş, ekonomik ve eğitim durumu ile ilgisi olduğunu da ortaya koyuyor. 18-24 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 23,8'i sigara içerken, bu oran, liseden mezun olmayanlarda yüzde 28,4'ü, fakirlik sınırı ya da altındaki yetişkinlerde ise yüzde 27,8'i olarak gerçekleşiyor.