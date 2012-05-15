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Bilim / Teknoloji

En çok korsanı indirilen televizyon dizisi: Game of Thrones

Game of Thrones‘un internet kullanıcılarının da gözdesi

15 Mayıs 2012 22:45

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones‘un internet kullanıcıları tarafından en fazla tercih edilen dosya paylaşım platformlarından BitTorrent üzerinden en çok indirilen dizi olduğu ortaya çıktı. 

 
HBO kanalında gösterilen dizinin halihazırda ikinci sezonu devam ediyor. Nisan ayı başında yayına giren ikinci sezonunda, sadece 6 bölüm yayınlanmasına rağmen dizi torrent üzerinden 25 milyon kez indirilmiş durumda. 30 Nisan’da yayınlanan bölüm ile zirveye çıkan Game of Thrones’un günde 2,5 milyon download’a ulaştığını belirtelim. Dizinin torrent sitelerinden indirilmesi HBO’nun da bazı önlemler almasına neden oluyor. Yapımcı kanal, bunu engellemek için çeşitli şifreleme teknikleri kullanmaya çalışsa da korsan izlemenin önüne geçemiyor.

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