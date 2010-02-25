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En çok kazanan Türk mankeni oldu

Milano'ya yerleşerek kariyerini yurtdışında sürdürmeye karar veren Tuğçe Kazaz en çok kazanan Türk mankeni oldu.

25 Şubat 2010 02:00

5Milano'ya yerleşerek kariyerini yurtdışında sürdürmeye karar veren Tuğçe Kazaz en çok kazanan Türk mankeni oldu.
 
Foto Galeri

  2009'da Milano Moda Haftası'nda Armani başta olmak üzere birçok defilede yer alan Tuğçe Kazaz, geçen yıl toplam 2 milyon euro (4 milyon TL) kazanç elde etti.

Sunset'in iç giyim kataloğu için verdiği seksi pozlarla da gündeme gelen Tuğçe Kazaz, kazancıyla adını uluslararası mankenler listesine yazdırdı. Yılın en çok çalışan isimlerinden biri olan, neredeyse her defilede yer alan Kazaz'ın katalog çekiminde talep ettiği ücret 50 bin-200 bin euro (100-400 bin TL) arasında değişiyor.

Sunset'in katalog çekimleri için 125 bin euro (250 bin TL) alan ünlü manken, defile başına da en az 10 bin euro (20 bin TL) istiyor. 28 yaşındaki manken podyuma çıktığı iç çamaşırı defilelerinden ise daha yüksek bir ücret talep ediyor. Kazaz, yılda 4 milyon 500 bin dolar kazanan Alessandro Ambrosio, 3 milyon dolar kazanan Miranda Kerr ve Carolyn Murphy ile yarışacak düzeye geldi.

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