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En çok kazanan isim Gisele Bündchen

Dünyanın en çok kazanan mankeni Gisele Bündchen 42 milyon dolar kazandı, 20 milyonu ile malikâne aldı.

21 Ocak 2012 02:00

 
T24 - Dünyanın en çok kazanan mankeni Gisele Bündchen 42 milyon dolar kazandı, 20 milyonu ile malikâne aldı.


En çok o kazanıyor

Amerikan futbolu takımı New England Patriots'un oyun kurucusu Tom Brady ve 2009 yılında evlendiği ünlü manken Gisele Bündchen'in hayallerini süsleyen 20 milyon dolarlık (36,5 milyon TL) malikane sonunda tamamlandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; ilk aldıklarında harabeye benzeyen malikaneyi muhteşem bir hale getiren çift, yeni yılda buraya yerleşiyor. Yaklaşık 20 aydır tadilatta olan malikanede dev bir yüzme havuzu da bulunuyor.

31 yaşındaki model Gisele Bündchen ve 34 yaşındaki kocası Tom Brady'nin iki yaşında Benjamin adını verdikleri bir de oğulları bulunuyor. Los Angeles'taki malikanede, 8 yatak odası, Türk hamamı, yüzme havuzu, spa merkezi, şarap mahzeni, 6 araçlık otopark, hizmetli odası, iki binayı birbirine bağlayan köprü ve asansör de bulunuyor. Çift, harap haldeki arazi ile birlikte evi 2008 yılında 11 milyon dolara (20 milyon TL) satın almıştı. Bündchen-Brady çiftinin komşuları arasında ise eski California valisi ve ünlü aktör Arnold Schwarzenegger ile manken Heidi Klum ve eşi şarkıcı Seal var.


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