En çok kazanan futbolcu kim?



Dünyanın en çok izlenen spor aktivitesi olan futbolun giderek bir endüstri halini aldığı ve dudak uçuklatan paralarla ifade edildiği günümüzde futbolcuların kazançları da hep merak konusu olmuştur.



İngiliz takımlarının transfere harcadığı çılgın paralarla gündeme gelen 'futbol ve para' ilişkisi yapılan son bir araştırmayla iyice gün yüzüne çıktı. 'Futebol Finance' adlı bir Portekiz şirketi dünyanın yıllık en çok kazanan 50 futbolcusunu açıkladı.



Listenin zirvesinde İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ve yine Serie A'da Milan forması giyen Brezilyalı oyuncu Kaka yıllık 9 milyon euroluk (yaklaşık 18 milyon TL) kazançlarıyla yer aldılar.



İspanya La Liga'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 8 milyon 500 bin euroluk (yaklaşık 17 milyon TL) kazancıyla listenin üçüncü sırasında kendine yer bulurken, Real Madrid'den Los Angeles Galaxy takımına 5 yıllığına 250 milyon dolar bonservis bedeliyle imza atan David Beckham'ın ise ilk 10 girememesi dikkat çekti. David Beckham 50. ve son sırada kendine yer buldu.



Listede, İngiliz ve İspanyol takımlarının futbolculara en fazla maaş veren takımlar oldukları bariz bir şekilde göze çarparken, ilk iki sırayı ise İtalyan takımları paylaştılar.



50 kişilik listede herhangi bir Türk futbolcusu ya da Turkcell Süper Lig'de forma giyen hiçbir futbolcu yer almadı.



İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinde ilk 10:



Sıra İsim Takım Yılık Kazanç



1. Ibrahimovic. Inter de Milan - 9.000.000 euro

2. Kaka. Milan - 9.000.000

3. Messi. Barcelona - 8.400.000

4. Terry. Chelsea - 7.574.179

5. Lampard. Chelsea - 7.574.179

6. Henry. Barcelona - 7.500.000

7. Etoo. Barcelona - 7.500.000

8. C. Ronaldo. M. United - 6.762.660

9. Ronadinho. Milan - 6.500.000

10. Shevchenko. Milan - 6.500.000



Not: Liste 'Futebol Finance' adlı bir Portekiz şirketinin futbol dünyasındaki 30 farklı yayından derlediği bilgilerin sonucunda hazırlanmıştır. Resmi olmayan veriler değerlendirmeye alınmamıştır. İlk 10 listesinde yer alan rakamlar 'euro' üzerinden futbolcunun yıllık kazancını belirtmektedir.



