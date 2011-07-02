-EN ÇOK KARPUZ VE ÜZÜM YİYORUZ ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Sıcak bastırdığında serinlemek için bir dilim karpuz, bir salkım üzüm Türk halkının tercihi. Türkiye'de kişi başına yılda 45 kilogramdan fazla karpuz, 35 kilogramdan fazla üzüm tüketiliyor. AA muhabirinin TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de yılda 3,8 milyon ton karpuz üretiliyor, bunun 3,3 milyon tonu iç piyasada tüketiliyor. Buna göre, kişi başı yılda 45,03 kilogram karpuz tüketiliyor. Yılda 4,3 milyon ton üzümün üretildiği Türkiye'de, kişi başına üzüm tüketimi yılda 35 kilogramı geçiyor. Türkiye'nin üretiminde dünya ikincisi olduğu incir ise en az tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Yıllık incir tüketimi kişi başına 250 gramı geçmiyor. Elma halkın en çok tercih ettiği meyveler arasında yer alırken, yılda kişi başı tüketim yaklaşık 30 kilogram. Turunçgil tüketiminde ise portakal başı çekiyor. Türkiye'de yılda 18,6 kilogram portakal, 6,5 kilogram mandalina tüketiliyor. En az tüketilen turunçgil ise Türkiye'nin üretiminde dünyada ilk 5 ülke arasında bulunduğu greyfurt. Yılda yaklaşık 380 gram kişi başı greyfurt tüketimi var. -YARIM MİLYON TON ÜRETİP GRAMLA TÜKETİYORUZ- Dünyada yılda 821 bin ton fındık üretiminin 500 bin tonu Türkiye'de gerçekleşirken, Türkiye'deki tüketim oranları oldukça düşük kalıyor. Dünyadaki fındığın yarım milyonun tonunun üretildiği Türkiye'de yılda kişi başı tüketim 730 gram. Verilere göre, Türk halkı en çok ceviz tüketiyor. Yılda, kişi başı yaklaşık 3 kilogram ceviz, 1 kilogram Antepfıstığı, 900 gram badem, 740 gram da kestane tüketiliyor. Türkiye kestanede de yıllık 61 bin tonu aşan üretimiyle dünyada ikinci sırada yer alıyor. -TAVŞAN KANI ÇAYA DAYANAMIYORUZ- Türk insanının çay sevgisi tüketim rakamlarında da görülüyor. Verilere göre, yılda 1,1 milyon tondan fazla çay üretilen Türkiye'de yılda kişi başı tüketim yaklaşık 13 kilogram.