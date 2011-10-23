En çok ihtiyaç duyulan malzemeler

T24 - Van'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay'ı alarma geçti. Bölgednin özellikle battaniye, çadır ve içme suyu ihtiyacı bulunuyor. Bütün acil aramaların ise 112 ve 155 ile yapılacağı belirtildi.



Van Tavanlı merkezi 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay'ı alarma geçti. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Kızılay, "Ankara'daki Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi'nde bir kriz masası oluşturulduğu"nu açıkladı.



Kızılay'ın Erzurum, Muş ve Elazığ Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinden çok sayıda malzeme gönderildiği bildirilen açıklama şöyle:



"Yerel lojistik merkezlerinden çok sayıda çadır, battaniye ve gıda malzemesi bölgeye doğru yola çıkarıldı. Türk Kızılayı'nın ekipleri bölgede durum ve ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki kan merkezleri de yaralılar için gerekli kanı ulaştırmak için çalışmalarına başladı. Bölgede arama kurtarma ekipleri, iş makinaları ve içme suyu ihtiyacı bulunuyor."



Yardım malzemelerinin bölgeye aktarımı için tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, "Türk Kızılayı bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.





Isınacak malzeme



Kızılay, Van'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki depolarından bölgeye çadır, battaniye ve diğer yardım malzemelerini göndermeye başladı.



Van'dan meydana gelen depremin ardından, Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar'ın talimatıyla bütün birimler acil duruma geçti. Kızılay Afet Operasyon merkezinde gelişmeleri takip etmek için kriz masası oluşturuldu.



Erzurum başta olmak üzere yerel lojistik depolarından çadır, battaniye ve diğer ihtiyaç malzemeleri de Van'a gönderilmeye başlandı.



Bu arada Van'da bulunan bir ekip de ihtiyaç ve durum tespiti çalışmasını sürdürüyor, bu tespite göre yardımlar koordine edilecek.





Acil arama: 112 ve 155



Van'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve zor durumda olan depremzedelere yardım etmek için aşağıdaki özellikle acil aramalar 112 ve 155 ile yapılacağı belirtildi.



Ayrıca Kızılay, yardımda bulunmak isteyenlerin 168'i arayabileceğini de açıkladı.





Deprem bölgesine sevk devam ediyor



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 38 ilden yaklaşık bin 275 arama kurtarma personeli, 174 araç, 290 sağlık personeli, 43 ambulans, 6 hava ambulansının deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi.



İlk anda sevk edilen 1,163 çadır, 4,250 battaniye, 100 katalitik soba, 1,040 gıda kolisi ve 500 kumanya bölgeye ulaştı. Bunların yanı sıra gönderilen iki mobil fırın ve Türk Kızılayı’nın Van’daki aşevi de afetzedeler için yemek çıkaracak.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Depremin ardından, ilgili tüm Bakanlık kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak ihtiyaçların temini ve tespiti için çalışmalara başlanmıştır. 38 ilden yaklaşık 1.275 arama-kurtarma personeli, 174 araç, 290 sağlık personeli, 43 ambulans, 6 hava ambulansı bölgeye gönderilmiştir. Van’a 4 adet uçak ile ekipler gönderilmiş olup, 6 uçağın da arama-kurtarma ve ilk yardım ekiplerini götürecek şekilde planlaması yapılmıştır. Ayrıca, GSM operatörlerine ait 1 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, çevre illerden de 9 adet mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Başkanlığımızdan 20 kişilik bir teknik heyet Van’a intikal etmiştir. Arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir



Ayrıca GSM operatörlerine ait 1 mobil baz istasyonu kurulmuş, çevre illerden de 9 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Başkanlığımızdan 20 kişilik bir teknik heyet Van'a intikal etmiştir.”



Kurumlardan sevk edilen ekip ve ekipmanlar şöyle:



“Azerbaycan Hükümeti: 120 kişilik arama kurtarma ekibi. Sağlık Bakanlığı: 2 ambulans uçak, 4 helikopter, sahra hastanesi. Çevre Bakanlığı: 3 arama kurtarma köpeği. Emniyet Genel Müdürlüğü: 88 personel. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü: UMKE ekibiyle 1 adet şişme hastane çadırı, 1 hava ambulansı. Kızılay: 96 personel ile Muş, Elazığ ve Erzurum'dan çadır ve aş evi. 2 bin 571 çadır, 7 bin 546 battaniye, 200 soba, 7 seyyar mutfak, 284 mutfak seti, 1 fırın, bin 120 gıda paketi, bin 320 su, 5 jeneratör, 5 bin kumanya. Türk Hava Kurumu: 1 ambulans uçak. Gökçen Havacılık: 1 ambulans. Aras Elektrik: 2 jeneratör, 3 araç. Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevi Müdürlüğü: 3 cezaevi nakil aracı. Ankara Büyükşehir Belediyesi: 20 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma köpeği. Konya Büyükşehir Belediyesi: 7 personel, 1 araç. GEA: 20 arama kurtarma personeli. AKUT: 40 arama kurtarma personeli. Türksat: 2 personel. Deniz Feneri Derneği: 60 ev Erzurum'dan yola çıktı. Kimse Yok mu?: 1 kamyon battaniye. Ulusal Acil Durum Arama Kurtarma Derneği (NESAR): 10 kişilik arama kurtarma ekibi. Şanlıurfa DEDAŞ: 9 personel, 3 araç ve 2 jeneratör.”





Yardım için seferber olan iller:



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İdare Şube Müdürü Kadir Köktürk: Kocaeli'den 22 kişilik arama kurtarma ekibinin Van'a gönderildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk etapta 26 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi bölgeye gönderdi.



Ankara’dan Van’a 2 adet C-130 ve THY'nin 160 kişilik büyük bir uçağı ile kış şartlarına uygun hazırlanmış malzemeler ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Ayrıca TSK’nın 3 nakliye uçağı talep üzerine Başbakanlık emrine verildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 35 kişilik arama kurtarma ekibi ile 20 kişilik İzmir Sivil Savunma Birliği, deprem bölgesine gitti.



Adana’dan 50 kişilik, Konya’dan 24, Rize’den 30 kişilik, Adana’dan 50 kişilik arama kurtarma ve 10 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Van’a gönderildi.



Tunceli'den bölgeye ilk etapta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 2 arama-kurtarma ekibi, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünden 4 ilk yardım ekibi ve 4 ambulans, Devlet Hastanesinden 5 uzman, 2 pratisyen ve 1 psikolog ile 1 UMKE ekibinin gönderildi.

Türk Kızılayının Kars ve Sarıkamış şubelerine bağlı 5 kişilik ekip ile 2 ikram aracı, Van'ın Erciş ilçesine hareket etti.



Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri depremin meydana geldiği Van'a hareket etti.



İl Afet Acil Durum Müdürü Naif Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesine 12 kişilik arama kurtarma ekibi ve 2 arama kurtarma aracı gönderdiklerini bildirdi.







