En çok ihracat Afrika'ya yapılıyor

T24 -



TİM verilerine göre, Kasım ayında AB'ye ihracatta artış devam ediyor. Almanya'ya ihracat yüzde 9, İtalya'ya yüzde 19, Fransa'ya yüzde 12, Hollanda'ya yüzde 16, Belçika'ya yüzde 28, Ukrayna'ya yüzde 31, Polonya'ya yüzde 18, Yunanistan'a yüzde 8 arttı.





En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, Rusya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Belçika, Azerbaycan yüksek artış oranları ile öne çıktı.





Irak'a ihracat Kasım ayında yüzde 46 artarken, Rusya'ya yüzde 26, ABD'ye yüzde 24, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 16, Mısır'a yüzde 35, Çin'e yüzde 25, Suudi Arabistan'a yüzde 83 artış gösterdi.







Kasım ayında bazı Afrika ülkelerine rekor ihracat artışı gerçekleşti. Kasım ayında Türkiye'nin ihracatı Etiyopya'ya yüzde 311, Güney Afrika'ya yüzde 229, Angola'ya yüzde 206, Nijerya'ya yüzde 199, Gana'ya yüzde 172, Kenya'ya yüzde 142 arttı.





İller bazında en fazla ihracat yapan ilk 10 kent arasında en yüksek ihracat artışı yüzde 40 ile Adana'dan geldi.







Kasım ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 624 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi sektörü yaparken, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 1 milyar 254 milyon dolar ile ikinci sırada, hazırgiyim sektörü ise 1 milyar 160 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.







Kasımda ihracat arttı



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,9 artışla 10,7 milyar dolar olurken, yılın 11 ayında yüzde 19,7 artışla 122,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artışla 10 milyar 758 milyon dolar olurken, Ocak-Kasım döneminde yüzde 19,7 artışla 122 milyar 156 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.





Son oniki aylık dönemde ise yüzde 19,5 artışla 133 milyar 978 milyon dolar ihracat yapıldı.







Kasım ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 624 milyon dolar ile Otomotiv Endüstrisi sektörümüz yaparken, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 1 milyar 254 milyon dolar ile ikinci sırada, Hazırgiyim sektörü ise 1 milyar 160 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.



