En çok İbo kazanıyor

Futbol mercado" adlı İspanyol internet sitesi, dünyada en fazla kazanan futbolcuların listesini yayınlarken, FC İnter'de forma giyen Zlatan İbrahimoviç, yılda 12 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı.



Listede Barcelona'da oynanan Arjantinli Lionel Messi 10 milyon Euro ile 2'nci, Milan'dan Kaka ile Barcelona'dan Samuel Eto'o ise 9'ar milyon Euro ile 3. sırayı aldı.



"Altın Top" ödülünü alan Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun listede bulunmaması şaşırtırken, verilen bilgide, İngiliz kulübünün Ronaldo'ya yıllık 9 milyon Euro'luk yeni bir kontrat teklif ettiği, bu şekilde Portekizli futbolcunun da 3. sıraya yükselebileceği ifade edildi.



Önceki yıllarda listede üst sıralarda olan Ronaldinho ve Shevchenko gibi yıldız isimler ise bu kez ilk 10'da yer almıyor.



En fazla kazanan ilk 10 futbolcunun listesi şöyle:



1-Zlatan İbrahimoviç (İnter): 12 milyon Euro



2-Lionel Messi (Barcelona): 10 milyon Euro



3-Kaka (Milan) ve Eto'o (Barcelona): 9 milyon Euro



5-John Terry-Frank Lampard (Chelsea): 8.16 milyon Euro



7-Thierry Henry (Barcelona): 8.06 milyon Euro



8-Fernando Torres (Liverpool): 7.92 milyon Euro



9-Michael Ballack (Chelsea): 7.8 milyon Euro



10-Steven Gerrad (Liverpool): 7.68 milyon Euro

