En çok hangi lider kazanıyor?

Financial Times gazetesi haftasonu ekinde dünya liderlerinin karşılaştırmalı maaşlarına yer verdi. Tabloya göre en çok Obama, en az Medvedev kazanıyor.



Gürsel Köksal Tempo24



ABD Başkanı Barack Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'den dört kat daha fazla kazanıyor.



Financial Times gazetesinin haftasonu magazin ilavesinde yayınlanan karşılaştırmalı tabloda, Obama'nın yıllık geliri 292.000 Euro’yu bulurken, Rus meslektaşınınki ise 67.000 Euro’da kaldı.



Tabloya göre batılı devlet adamları içinde en fazla kazanan Obama'yı, 257.000 Euro ile İrlanda Başbakanı Brian Cowen takip ediyor.



İlgili hükümetlere ve çeşitli kaynaklara dayanarak tespit edilip, dolar-euro kurunun mart ortalamasına göre hesaplanan diğer devlet adamı maaşları (yıllık) da şöyle:

Nicolas Sarkozy (240.000 Euro), Angela Merkel (228.000 Euro), Gordon Brown (199.000 Euro).



Cumhurbaşkanı Gül'ün maaşı



Maaşı Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre belirlenen Cumhurbaşkanı Gül'e, 2009'un ilk yarısında 18 bin 434 TL maaş ödeniyor. Cumhurbaşkanının brüt maaşı yıl boyunca aynı olacak ancak net maaş, gelir vergisi dilimlerine bağlı olarak ikinci yarıda biraz azalacak.



Başbakan Erdoğan'ın maaşı 9 bin 790 lira



Başbakan Erdoğan ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarına ise memur maaş katsayılarına bağlı olarak zam yapıldı. Memur maaşlarına Ocak-Haziran dönemi için yapılan yüzde 4'lük zam sonrasında Başbakan Erdoğan, yılın ilk yarısında ortalama 9 bin 790 TL maaş alıyor. İkinci yarıda diğer memurlarla birlikte Başbakanın maaşında da yüzde 4,5'luk bir artış olacak.

