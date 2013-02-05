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Bilim / Teknoloji

En çok hangi işletim sistemi kullanılıyor?

Steam'in 'Donanım ve Yazılım Anketi: Şubat 2013' araştırmasına göre en çok kullanılan işletim sistemi Windows 7

05 Şubat 2013 14:29

Oyun platformlarından Steam, geleneksel hale getirdiği yazılım tercihleri araştırmasının Şubat ayı raporunu yayınladı. İşletim sistemlerinin güncel kullanım oranları belirlendiği bu araştırma sonuçlarına göre Microsoft’un atak yaptığı görülürken OS X’in pazar payında ise düşüş yaşandı.

Steam'in “Donanım ve Yazılım Anketi: Şubat 2013” araştırmasına göre en büyük artış %1.71 ile kısa süre önce Vista’yı geride bırakmayı başaran Microsoft’un son gözdesi Windows 8’e ait. Onun bir basamak önünde %0.37‘lik düşüşle Windows XP bulunuyor. Liderlik koltuğunda ise Türkiye’de de yoğun şekilde tercih edilen Windows 7 yer alırken Windows 8’in Şubat’ın sonu, en geç Mart ayının başı gibi Windows XP’yi geçeceği tahmin ediliyor.

log.com'da yer alan habere göre, OS X cephesindeki ufak düşüşler listedeki durumu çok fazla etkilemezken, Steam’in bu yönde yoğunlaştırmasıyla Windows harici platform kullanıcılarının oranlarında ivmelenme yaşanması bekleniyor.

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