T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

En çok eneriyi 'Çin' kullanıyor!

Çin'in geçen yıl kullandığı enerji, ABD'nin kullandığının yüzde 4 üzerinde gerçekleşti. Çin böylece dünyanın en büyük enerji tüketicis

20 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiliz Financial Times gazetesi, Çin'in  ABD'yi geçerek, dünyanın en büyük enerji tüketicisi olduğunu bildirdi.


Gazetenin Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) dayandırdığı habere göre, Çin'in geçen yıl kullandığı enerji, ABD'nin kullandığının yüzde 4 üzerinde gerçekleşti.


IEA, Çin'in enerji tüketimi verilerinin henüz ilk tahminlerden oluştuğunu, ancak genel tablonun net olduğunu, geçen yıl Çin'in ABD'den daha çok enerji tüketmesinde; ABD'nin son 10 yılda attığı enerji verimliliğini arttırma adımlarının meyvesini vermesi etkili oldu.


Ajans, enerji tüketimi hesaplamalarının ilk safhalarında olduğunu, ancak genel tablonun netleştiğini bildirdi.


2009'da yıllık enerji tasarrufu ABD'de yüzde 2.5, Çin'de yüzde 1.7 oranında gerçekleşti.


Habere göre, Çin geçen yıl ABD'den yüzde 4 fazla; diğer bir deyişle 2.252 milyar ton enerji tüketti. Ancak, Çin IEA haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24