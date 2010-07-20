En çok eneriyi 'Çin' kullanıyor!

T24- İngiliz Financial Times gazetesi, Çin'in ABD'yi geçerek, dünyanın en büyük enerji tüketicisi olduğunu bildirdi.



Gazetenin Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) dayandırdığı habere göre, Çin'in geçen yıl kullandığı enerji, ABD'nin kullandığının yüzde 4 üzerinde gerçekleşti.



IEA, Çin'in enerji tüketimi verilerinin henüz ilk tahminlerden oluştuğunu, ancak genel tablonun net olduğunu, geçen yıl Çin'in ABD'den daha çok enerji tüketmesinde; ABD'nin son 10 yılda attığı enerji verimliliğini arttırma adımlarının meyvesini vermesi etkili oldu.



Ajans, enerji tüketimi hesaplamalarının ilk safhalarında olduğunu, ancak genel tablonun netleştiğini bildirdi.



2009'da yıllık enerji tasarrufu ABD'de yüzde 2.5, Çin'de yüzde 1.7 oranında gerçekleşti.



Habere göre, Çin geçen yıl ABD'den yüzde 4 fazla; diğer bir deyişle 2.252 milyar ton enerji tüketti. Ancak, Çin IEA haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.