En çok dizi yayınlayan kanal hangisi?



Çağnur Öztürk - T24

https://twitter.com/#!/cagnurozturk

cagnur_ozturk@yahoo.com





Twitter ve diziler



Twitterda baktığımız zaman en çok konuşulanlar diziler ya da tv programları. Bu doğal bir sonuç, çünkü kitle iletişim araçları social intercourse yani sosyal birliktelik, ilişki yaratır ve insanlar da kitle iletişim araçlarının ürünleri, yaratımları üzerine konuşur.

Twitterda bunu görmemiz doğal, twitter olmadan önce de, görmeseydik de bu zaten var olan bir durum ve sadece bizim ülkemize has değil.



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2012 ile hayatımıza yeni diziler girdi, bazıları da çıktı. Reytingin bitirdiği diziler konusundan sonra hangi kanal kaç dizi yayınlıyoru yazdım; ve toplamda 9 dizi ile Star TV ilk sırada yer alıyor, onu 8 dizi ile Kanal D takip ediyor. En az dizi kaldıran Kanal D, en isabetli projelere imza atıyor.

En az dizi yayınlayan kanal ise Show TV. En çok dizi kaldıran ve başlatan kanal ATV. Günlük dizi anlayışını yerleştiren Fox ise dizi denemelerinde temkinli, ancak başka kanallardan aldığı projeleri de hep üst sıralara çıkarmayı başardı.









Kanal D



Arka Sokaklar, Kanıt, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kuzey Güney, Fatmagül'ün Suçu Ne?

Keşanlı Ali Destanı, Yalan Dünya, Umutsuz Ev Kadınları





Show TV



Adını Feriha Koydum, Pis Yedili, Beni Affet, M.U.C.K

Suskunlar, Ustura Kemal ve Eve Düşen Yıldırım ise yakında ekrana gelecek projeler.





ATV



Hayat Devam Ediyor, Alemin Kıralı, Al Yazmalım, Çocuklar Duymasın, Yahşi Cazibe, Son

Uçurum dizisi de yakında geliyor.





Star TV



Muhteşem Yüzyıl, Koyu Kırmızı, Kalbim 4 Mevsim, Bir Erkek Bir Kadın, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, İffet, Firar, Bir Çocuk Sevdim.







Kanal D'den, Star TV'ye geçen Akasya Durağı dizisi ise çekilmiş 2 bölümün yayınından sonra 7 Şubat’ta final yapacak.



İkinci Bahar ve Kadın İsterse, İki Aile, Akasya Durağı, Sihirli Annem dizileri ile ise kanal nostalji yaptı, yapmaya devam ediyor. Kanal acilen öğleden sonra kuşağı için de özel programlar yapmalı zira yayın akışı her gün 14-19.00 saatleri arasında art arda 3 dizi verilmesi şeklinde kendini tekrarlıyor.





FOX TV



Lale Devri, Yer Gök Aşk, Babam İçin, Araf Zamanı, Deniz Yıldızı, Unutma Beni. Dinle Sevgili, Yalancı Romantik, Bez Bebek ve Canan dizilerinin ise eski bölümleri yayınlanıyor.





İroni



Ve sonunda Karolin Fişekçi hedeflediğine ulaştı ve Teke Tek’e çıkarak televizyon kişisi oldu.



Fatih Altaylı’nın program boyunca Fişekçi’yi konuşturmak için çabalarının son cümlesi şöyle oldu ‘Sana abi tavsiyesi artık konuşma!’



Artık bana malzemeyi verdin başkasına vermedir bunun okuması.Televizyon ve İroni, zaman zaman muhteşem ikilidirler, işte böyle bir şey…



Yakında Karolin Fişekçi’yi bir dizide oyuncu ya da bir programda sunucu olarak görürsek şaşırmayalım. Bu ülke ne tv kişileri çıkardı…





Seksenler dizisi reytingleri



Seksenler dizisi için SBT ölçümüne göre AB kategorisinde "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" den sonra 2. , totalde ise 4.oldu şeklide yazmıştım dün. SBT anlık ölçüm yaptığı için dizinin yapımcısı Birol Güven’in twitterdaki yazısından yani güvenilir kaynaktan yazdım ancak anlık ölçüm yapıldığı için sürekli değişiklik gösteriyor. Sanırım o anki ölçüm baz alınmış oldu.



Totalde 24. AB'de ise 4. sırada yer aldı dizi, özür dileyerek düzelteyim. Dizinin ise ben de hayal kırıklığı yarattığını tekrar belirteyim, parlak bir fikirden yola çıkılmış zeka örneği bir dizi, Birol Güven de ülkemizde sit-com denince akla gelen ilk isim. Bu nedenle senaryodaki zafiyetleri gözden geçirecektir kesinlikle.



Bir de neden bu sene en çok bu diziyi konuşacağız dedim çünkü izleyici kendinden hep bir parça bulacak, bulma merakıyla izleyecek. En çok konuşulan olmak çok iyi olmak demek değildir.





