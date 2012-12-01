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Yaşam

En çok ceza kesen polise ödül

İstanbul'da en çok ceza kesen trafik polislerine prim ya da atama kolaylığı sağlanacak

01 Aralık 2012 12:30

İstanbul trafiğinde en çok ceza kesen polislere ödül verilecek. Trafik kurallarına uymayan sürücüleri yakalayan memurların başarısı, ya maaşına yansıyacak ya da tayin kolaylığı sağlayacak.
 
İstanbul polisi, trafikte kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor.

Emniyet şeridi ihlali yapanlara, izinsiz siren sistemi kullananlara ceza yağıyor.

İstanbul'da trafik kurallarına uymayan sürücüleri yakalayan polis memurlarına ise ödül verilecek.

Memurların başarısı, ya maaşına yansıyacak ya da tayin kolaylığı sağlayacak.

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