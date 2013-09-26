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Ekonomi

En çok altını Ağustos'ta Türkiye aldı

Türkiye iki ay üst üste altın rezervini en çok artıran ülke oldu

26 Eylül 2013 12:51

IMF'nin açıklamasına göre Türkiye, Temmuz ve Ağustos aylarında altın rezervlerini en çok artıran ülke oldu.
 
Merkez Bankası, Temmuz'da yaptığı alımlarla altın rezervini 22,5 ton artırmış ve elindeki altın miktarını en fazla artıran merkez bankası olmuştu.
 
IMF'nin açıkladığı rakamlara göre, Merkez Bankası, altın rezervini Ağustos ayında da 23,344 ton artırarak yine rezervini en çok artıran banka oldu.
 
Merkez Bankası böylelikle Ağustos'ta son beş ayın en büyük alımını yaparken, toplam altın rezervini de 487,351 tona çıkardı.

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