En çok altın rezervine sahip ülkeler açıklandı

Dünya Altın Konseyi, dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkeden 15'ini açıkladı. Listede ABD 8133,5 tonluk rezervi ile birinci sıradayken Türkiye 512,6 tonluk altın rezerviyle 12. sıradaki yerini korudu.



Dünya Altın Konseyi'nin (WGC), açıkladığı listedeki zirvede 8133,5 ton altın rezervine sahip ABD bulunurken, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Uluslararası Para Fonu (IMF) bulunuyor.



Türkiye, geçtiğimiz dönemlerde olduğu bi bu dönemde de listedeki 12. sırasını korumayı başardı.

En çok altın rezervine sahip olan 15 ülke

1 - Amerika (8133,5 ton altın rezervi)

2 - Almanya (3362,4 ton altın rezervi)

3 - IMF (2814 ton altın rezervi)

4 - İtalya (2451,8 ton altın rezervi)

5 - Fransa (2436,3 ton altın rezervi)

6 - Rusya (2295,4 ton altın rezervi)

7 - Çin (1948, 4 ton altın rezervi)

8 - İsviçre (1040 ton altın rezervi)

9 - Japonya (846 ton altın rezervi)

10 - Hindistan (695,3 ton altın rezervi)

11 - Hollanda (612,5 ton altın rezervi)

12 - Türkiye (512,6 ton altın rezervi)

13 - ECB (504,8 ton altın rezervi)

14 - Tayvan (423,6 ton altın rezervi)

15 - Kazakistan (395,8 ton altın rezervi),