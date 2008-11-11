En çirkin köpek öldü

Kötü talih yakasını bırakmadı tek gözlü, üç ayaklı ‘Dünyanın en çirkin köpeği’ Gus kanserden öldü.



ABD’nin Florida eyaletinde yayımlanan St. Petersburg Times, yazın Kaliforniya’da yapılan Somoma-Marin Fuarında dünyanın en çirkin köpeği seçilen tek gözlü, 3 ayaklı Gus’ın 9 yaşında kanserden öldüğünü yazdı.



Gus’ın hayatı tam bir trajedi. Terkedilmiş bir evde çok kötü durumda bulunan köpek, bir kadın tarafından sahiplenildi. Kısa bir süre sonra timör nedeniyle arka bacağını kaybeden Gus’un kötü talihi bununla da kalmadı. Bir kediyle yaptığı kavga sırasında bir gözünü kaybeden Gus, ardından deri kanserine yakalandı ve bütün tüyleri traş edildi.

