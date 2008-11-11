T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En çirkin köpek öldü

Kötü talih yakasını bırakmadı tek gözlü, üç ayaklı ‘Dünyanın en çirkin köpeği’ Gus kanserden öldü

11 Kasım 2008 02:00

Kötü talih yakasını bırakmadı tek gözlü, üç ayaklı ‘Dünyanın en çirkin köpeği’ Gus kanserden öldü.

ABD’nin Florida eyaletinde yayımlanan St. Petersburg Times, yazın Kaliforniya’da yapılan Somoma-Marin Fuarında dünyanın en çirkin köpeği seçilen tek gözlü, 3 ayaklı Gus’ın 9 yaşında kanserden öldüğünü yazdı.

Gus’ın hayatı tam bir trajedi. Terkedilmiş bir evde çok kötü durumda bulunan köpek, bir kadın tarafından sahiplenildi. Kısa bir süre sonra timör nedeniyle arka bacağını kaybeden Gus’un kötü talihi bununla da kalmadı. Bir kediyle yaptığı kavga sırasında bir gözünü kaybeden Gus, ardından deri kanserine yakalandı ve bütün tüyleri traş edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24