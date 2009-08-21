En büyük sendikasyon kredisi Akbank'a

Akbank gelişmekte olan piyasalardaki bankalar arasındaki en büyük sendikasyon kredisini sağladı.
Akbank, 900 milyon avro karşılığı, 312 milyon dolar ve 681 milyon
500 bin avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli
sendikasyon kredisi sağladı.
Akbank'tan yapılan yazılı açıklamada,
Akbank'ın, 48 bankanın katılımıyla 2009 senesinde gelişmekte olan
piyasalardaki bir bankanın aldığı en büyük sendikasyon kredisine imza
attığı kaydedildi.
Açıklamada, 900 milyon avro karşılığı, 312
milyon dolar ve 681 milyon 500 bin avro tutarında iki ayrı dilimden
oluşan 1 yıl vadeli kredinin toplam maliyetinin sırasıyla LIBOR artı
yüzde 2,5 ve EURIBOR artı yüzde 2,5 olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, global
krizden çıkışın henüz başladığı ve uluslararası piyasalarda bankaların
birbirlerine kredi vermekte çekimser oldukları bir ortamda böyle büyük
tutarlı ve geniş katılımlı bir kredinin Akbank ve Türk bankacılığının
dünya finans piyasalarında ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha
teyit ettiğini vurguladı.
Global çalkantının etkilerinin yılın
ikinci çeyreğinde azaldığını belirten Akkurt, ekonomideki tablonun da
pozitife dönmeye başladığını görmeye başladıklarını ifade etti.
Akkurt, ''Reel sektör ve bankacılık
sektörü bir bütündür; bankalar yarattıkları kaynakları reel sektörün
gelişimi için kullandırırlar. Biz de aldığımız rekor tutardaki bu
krediyi reel sektörümüzün finansman ihtiyaçlarının karşılanması için
kullanacağız'' dedi.
Akbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli ise, dünyada yaşanan finansal
krizin global sendikasyon piyasasını 2009 yılının ilk 6 ayında yüzde 50
oranında daralttığını ve bunun son 10 senenin en büyük düşüşü olduğunu
kaydetti.
Kefeli, buna rağmen kendilerinin ''club
loan'' şeklinde düzenlediği bu krediye dünyanın en büyük bankalarından
çok ciddi talep geldiğini belirterek, sendikasyona, daha önce bu tip
sendikasyon kredilerine hiç katılmamış bankalarla birlikte 19 farklı
ülkeden 48 bankanın katıldığına dikkati çekti.