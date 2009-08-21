En büyük sendikasyon kredisi Akbank'a

Akbank, 900 milyon avro karşılığı, 312 milyon dolar ve 681 milyon 500 bin avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamada, Akbank'ın, 48 bankanın katılımıyla 2009 senesinde gelişmekte olan piyasalardaki bir bankanın aldığı en büyük sendikasyon kredisine imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, 900 milyon avro karşılığı, 312 milyon dolar ve 681 milyon 500 bin avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli kredinin toplam maliyetinin sırasıyla LIBOR artı yüzde 2,5 ve EURIBOR artı yüzde 2,5 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, global krizden çıkışın henüz başladığı ve uluslararası piyasalarda bankaların birbirlerine kredi vermekte çekimser oldukları bir ortamda böyle büyük tutarlı ve geniş katılımlı bir kredinin Akbank ve Türk bankacılığının dünya finans piyasalarında ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Global çalkantının etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde azaldığını belirten Akkurt, ekonomideki tablonun da pozitife dönmeye başladığını görmeye başladıklarını ifade etti.

Akkurt, ''Reel sektör ve bankacılık sektörü bir bütündür; bankalar yarattıkları kaynakları reel sektörün gelişimi için kullandırırlar. Biz de aldığımız rekor tutardaki bu krediyi reel sektörümüzün finansman ihtiyaçlarının karşılanması için kullanacağız'' dedi.

Akbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli ise, dünyada yaşanan finansal krizin global sendikasyon piyasasını 2009 yılının ilk 6 ayında yüzde 50 oranında daralttığını ve bunun son 10 senenin en büyük düşüşü olduğunu kaydetti.