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Yaşam

En büyük hobisi üniversiteye giriş sınavı

48 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 3 üniversite bitirmesine karşın 29 yıldır düzenli üniversite sınavına giriyor.

11 Nisan 2010 03:00

T24 - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 3 üniversite bitirmesine rağmen 29 yıldır düzenli olarak üniversite sınavına giriyor.

Bafra ilçesinde bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan 48 yaşındaki Adem Topçuoğlu, en büyük hobisinin üniversite sınavlarına girmek olduğunu söyledi.


Bafra Lisesi'nden 1980 yılında mezun olduğunu, mezun olduğu tarihten bu yana kesintisiz olarak üniversite sınavına girdiğini belirten Topçuoğlu, ''Herkesin bir hobisi var. Benim hobim de üniversite sınavlarına girmek. Liseden yeni mezun olmuş öğrenciler gibi heyecanla 29 yıldır aralıksız olarak üniversite sınavına giriyorum. Ömrümün sonuna kadar da gireceğim'' dedi.


Her yıl üniversite sınavına girmesine ailesinin ve çevresindekilerin alıştığını ifade eden Topçuoğlu, mezun ettiği öğrencilerle de sınava girdiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
3 üniversite bitirdiğini ifade eden Topçuoğlu, şöyle konuştu:


''Okumayı ve sınavlara girmeyi seviyorum. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'nu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Otobüs Şoförlüğü Bölümü'nü bitirdim. Bu yılki YGS'nin benim için diğer sınavlardan farkı yok. Yüksek puan alıyorum ama herhangi bir üniversiteye de girmek için tercih yapmıyorum. Sadece sınava giriyorum. Bazı insanlar da farklı şeyler bağımlılık yapar, bende de sınava girmek bağımlılık yaptı.''


Topçuoğlu, üniversiteye sınav giriş belgelerini sakladığını belirterek, ''Gelecek yıllarda rekorlar kitabına girmek için  müracaat edeceğim'' diye konuştu.

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