-En büyük GS Store açıldı İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - Galatasaray Kulübü'nün Türk Telekom Arena'da inşasını tamamladığı GS Store mağazasının açılışı, gerçekleştirilen törenle yapıldı. Türk Telekom Arena doğu tribünü önündeki alana inşa edilen 1650 metre kare kullanım alanlı GS Store mağazasının açılış kurdelesini, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, kulüp eski başkanlarından Ali Tanrıyar, Nike Türkiye Genel Müdürü Matthiijs W. Visch ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker birlikte kestiler. Açılışta, sarı-kırmızılı yöneticilerle birlikte futbol takımı ve erkek basketbol takımı oyuncuları ile teknik heyetleri de hazır bulundu. Açılışın ardından yeni mağazayı gezen Ünal Aysal, ürün çeşitlerini inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Aysal, sırtında kendi adı yazılı 10 numaralı bir parçalı forma da satın aldı. -Aysal: ''Spor kulüpleri için yatırımlar çok önemli''- Ali Sami Yen'in mağaza girişinde bulunan balmumu heykeli önünde basın mensuplarına poz veren Aysal, yeni mağaza ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Spor kulüpleri için yatırımlar çok önemli. Burası da Galatasaray'ın önünü açacak yatırımlardan biri. Bunun arkasından diğer yatırımlarımız da program safhasında sırayla devreye girecek. Çok güzel bir tesis oldu. Hem büyüklüğüyle hem de malzeme çeşitliliğiyle taraftarımızı mutlu edecektir'' dedi. Galatasaray'ın bu sene içinde forma satışlarını ve gelirlerini artırdığını aktaran Aysal, gelecek günlerde bilançoların açıklandığında, bunun daha iyi görüleceğini vurguladı. -Hem mağaza, hem sosyal alan- GS Store'un yeni mağazası, hem bir alışveriş alanı hem de sosyal alan olmasıyla dikkat çekti. İki katlı mağazanın ilk katı ve ikinci katının bir kısmı Galatasaray'ın resmi ürünlerinin satışı için ayrılırken, ayrıca Ülker Fanzone adı altında taraftarlar için bir bölüm de yer aldı. Sony markalı ürünlerin yer aldığı Ülker Fanzone bölümünde interaktif oyun alanı oluşturuldu ve Ali Sami Yen Stadı'nda kullanılan koltukların yer aldığı bir mini tribün oluşturuldu. Ayrıca, yeni GS Store mağazasının, 1650 metre karelik kullanım alanıyla, Türkiye'nin en büyük spor kulübü mağazası olma özelliği taşıdığı vurgulandı.