-En büyük Fransız edebiyat ödülü biyoloji öğretmeninin PARİS (A.A) - 02.11.2011 - Fransa'daki en büyük edebiyat ödülü olarak kabul edilen Prix Goncourt ödülünü, Fransa'nın Lyon kentindeki bir lisede biyoloji öğretmeni olarak görev yapan Alexis Jenni kazandı. Jenni'nin, ''L'Art français de la Guerre'' (Fransız Savaş Sanatı) adlı romanıyla kazandığı ödül, her yıl geleneksel olarak yapıldığı gibi, ödül komitesinin biraraya geldiği Fransa'nın başkenti Paris'teki Drouant adlı restoranda ilan edildi. Sadece 13 dolar değerindeki bir çantayla gelmesine karşın ödül sahibine büyük övgünün yanı sıra önemli ölçüde kitap satışı imkanı getiren ödülü geçen yıllarda kazanan yazarlar arasında, Marcel Proust, Simone de Beauvoir ve Marguerite Duras gibi isimler bulunuyor. Yaptığı açıklamada, Jenni'nin romanının açık favori olduğunu belirten ödül jürisinde yer alan Didier Decoin, romanın ödül komitesinde yapılan oylamada birinci turda 3'e karşı 5 alarak seçildiğini kaydetti. Ödülü geçen yıl kadınlar ve İslam konularındaki tartışmalı yazılarıyla tanınan, en çok satan Fransız yazar Michel Houellebecq, ''La Carte et Le Territoire'' (Harita ve Saha) adlı eseriyle kazanmıştı.