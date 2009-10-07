En büyük dinazor ayak izleri Fransa'da...

Jura bölgesinde bulunan izlerin, 25 metre boyunda, 30-40 ton ağırlığında dev dinozorlara ait olduğu belirlendi.



Plagne yöresinde geçen nisanda bulunan devasa ayak izlerinin bazılarının çapının 1,5 metreyi bulduğu kaydedildi. Ulusal Bilim Araştırmaları Merkezi yetkililerinin açıklamasına göre, ayak izleri 150 milyon yıllık kireçtaşı tabakasında ortaya çıkarıldı. O kadar yıl önce bölgenin sığ ve sıcak denizle kaplı olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlara göre ayak izleri, deniz seviyesinin alçaldığı dönemlerde dinozorların bölgede cirit attığını gösteriyor. Bölgede daha ayrıntılı kazı ve araştırma çalışmaları yapılacak.

