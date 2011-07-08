En büyük deniz canavarı!

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Kendisini kaplayan kayadan çıkarılması 18 ay süren fosil, canavarla ilgili önemli ayrıntılar ortaya koyarken, bilimadamları, bu yaratığın yeni bir tür ya da familya olabileceğini düşünüyor.Bilimadamları, 2008'de amatör bir fosil toplayıcısı tarafından Weymouth yakınlarında bulunan 155 milyon yıllık kafatası fosilinin yüzde 95'inin tamamlandığını belirterek, bunun şimdiye kadar bulunan pliozor fosilleri içinde en iyi korunmuş olanı olduğunu kaydetti.İlk bakışta timsaha benzeyen dev yırtıcının kafatası incelendiğinde, Jurasik ve Kretase dönemlerinde yaşayan bu "ısırık makinesinin" gücünün kolayca görülebileceğini anlatan paleontologlar, kafanın üstündeki iki delikte bulunan yuvalardaki gözleriyle avına nasıl odaklandığının ve anormal güce sahip çene kaslarıyla açtığı kocaman ağzındaki jilet gibi keskin dişleriyle yoluna çıkan herşeyi çıtır çıtır yiyebileceğinin açıkça görülebildiğini belirtiyorlar.Bunun yeryüzünde yaşamış en korkunç yırtıcı olduğunu düşündüklerini belirten paleontologlar, 2,4 metre uzunluğundaki kafatasını temel alarak, bu korkunç deniz canavarının boyunun kafadan kuyruğa 18 metreyi bulabileceğinin, bunun da bu yırtıcı yaratığın en büyük deniz canavarlarından birisi olduğunun altını çiziyorlar.