Dizilerde rol verilen çocukların aileleri tarafından istismar edildiğini söyleyen Türkiye Hipnoz Platformu Antalya Çalışma Grubu Kurucusu ve Psikolog Tülay Kök, “En büyük çocuk istismarı dizi setlerinde yaşanıyor'' dedi.



Her geçen gün gelişen dizi sektörünün çocuk oyuncuları olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Psikolog Tülay Kök, özellikle 5 yaşın altındaki oyuncuların risk altında olduğunu söyledi. Çocukların setlerde ağır işçi gibi çalıştırıldığını belirten Kök, “Aileler gelecek kaygısı ya da maddi kaygılarla farkında olmadan çocuklarını istismar ediyor. Bu çok tehlikeli bir süreç'' dedi.



Şiddet sahnelerinde oynatılan çocukların çok daha büyük risk altında olduğunu bildiren Kök, “Dizilerde gerçeği aratmayan efektlerin kullanıldığı yangın, vurulma gibi sahnelerde oynayan çocuklar ileride ciddi psikolojik problemlerle karşılaşabilir. Ama aileler ve yapımcılar bunu düşünmeden sakıncalı sahnelerde çocuklara rol veriyor'' diye konuştu.



Tülay Kök, çocuk oyuncuların büyük bölümünün ünlü psikolojisine girdiğini de belirterek, aileleri uyardı. Kök, “Kendince iyilik yaptığını zannederek çocuklarını dizi setlerine hapseden aileler davranışlarını gözden geçirmeli. Çocukta gerçekten oyunculuk mesleğine yönelik ilgi varsa, bu ilgi çocuk psikolojisine uygun yerlerde değerlendirilmeli'' dedi.



(DHA)

