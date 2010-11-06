-EN BÜYÜK BARO BAŞKANINI SEÇİYOR İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - İstanbul Barosu'nun 2 gün sürecek olan ve başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurul toplantısı başladı. İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 132 yıllık geçmişe ve 26 bin üyeye sahip bir örgüt olarak daima Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak insan haklarını ve temel özgürlükleri savunduğunu söyledi. Avukatlık mesleğinin yeminle başlayan ender mesleklerden birisi olduğunu belirten Aydın, avukatların ömürleri boyunca hukuka uygun davranarak hukuksuzluğa karşı durduklarını ifade etti. 2008-2010 döneminde 3 bin 100 yeni avukatın mesleğe başladığını, 60 yeni hukuk fakültesinin kurulduğunu ve yeni açılacak hukuk fakültelerinin mesleğe binlerce genci kazandıracağını belirten Aydın, bu sürecin zorlu işlediğini ve hukuk fakültelerindeki akademisyenlerin yetersiz olduğunu savundu. Yargı üzerindeki baskının giderek artığını ileri süren Aydın, ''Baromuz, kurulduğu günden bu yana hukuk dışına çıkan yönetimlere karşı olmuş, hukuktan yana durmuş, haksız ve hukuksuz uygulamalara muhalefet etmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesini koruyabilmek için yönetimlere ve siyasi makamlara karşı çıkmak, İstanbul Barosu için bir gelenek haline gelmiştir. Biz de yönetimde olduğumuz süre boyunca bu duruşumuzu sürekli koruduk'' diye konuştu. Hukukun üstünlüğü için mücadelede daima meşru yolları kullandıklarını belirten Aydın, hiçbir zaman bir kişi veya bir grubu hedef almadıklarını söyledi. Adil yargılanma, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ilkelerini hayatları boyunca savunduklarını ve savunacaklarını ifade eden Aydın, ''Suçluluğu kanıtlanmadan hiç kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini haykırdık. Baromuz, yargıyla ilgili yaratılan kaoslarda daima bağımsızlığın yanında oldu'' dedi. Genel kurul, baro yönetim kurulunun 2008-2010 dönemi çalışma raporunun ve baro hesaplarının görüşülmesi, başkan adaylarının konuşmaları ve mesleki sorunların istişare edilmesiyle devam edecek. Başkanlık için Ümit Kocasakal, Fevzi Çelik, Kemal Aytaç, Satılmış Şahin, Mustafa Kemal Güngör ve mevcut baro başkanı Muammer Aydın'ın yarıştığı genel kurulda, başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu seçimi yarın yapılacak.