-En borçlu İzmit ve Ankara, en çok borç ödeyen İzmir ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Hazine Müsteşarlığının 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle alacaklarının toplamı 26,3 milyar lirayı bulurken, alacak stoku içerisinde en yüksek pay 14,9 milyar lira ile mahalli idarelere ait. Mahalli idareler içinde de İzmit Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 milyar lira borcu ile listenin başında yer alıyor. AA muhabirinin, Hazine Müsteşarlığının verilerinden derlediği bilgiye göre, Hazinenin toplam alacağının 25,3 milyar lirasını kamu kuruluşları oluştururken, özel kuruluşların borcu 1 milyar lira seviyesinde kaldı. Hazinenin, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş alacaklarının toplamına bakıldığında mahalli idareler içerisindeki en borçlu, 4 milyar 819 milyon 315 lira ile İzmit Büyükşehir Belediyesi... Belediyenin vadesi geçmemiş borçları ise 212 milyon 190 bin lira düzeyinde. İzmit'i, 2 milyar 570 milyon 944 bin liralık borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 1 milyar 756 milyon 134 bin lira borç ile EGO Genel Müdürlüğü takip ediyor. Vadesi geçmiş alacaklara bakıldığında, Hazineye en yüksek borcu olan kuruluş, Ankara Büyükşehir Belediyesi... Belediyenin, Hazineye olan vadesi geçmiş borcu 2,4 milyar lira düzeyinde. Bağlı şirketlerinden Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile EGO Genel Müdürlüğü de dahil edildiğinde Belediyenin Hazineye olan vadesi geçmiş borcu 4,5 milyar liraya yaklaşıyor. Aynı kategoride Ankara Büyükşehir Belediyesini, EGO Genel Müdürlüğü ve 1 milyar 286 milyon 14 bin lira borç ile Mariç-Marmaris-İçmeler-Armutalan Belediye Birliği takip ediyor. -En çok borç ödemesi yapan belediye İzmir...- Hazinenin kurumsal bazda gerçekleştirdiği alacaklara bakıldığında ise Eylül ayı sonu itibariyle 2011 yılında en çok borç ödemesi yapan belediyenin, İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu görülüyor. Söz konusu 131,3 milyon lira borç ödemesi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesini sırayla; 53,6 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 31,4 milyon lira ile İzmit Büyükşehir Belediyesi takip ediyor. Mahalli İdarelerin, ilgili dönemde Hazineye yaptığı ödemenin toplamı ise 342 milyon lira civarında.