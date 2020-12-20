En borçlu belediye, AKP’li belediyelere borç vermiş

Sayıştay, Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, AKP'li ilçe belediyelerine kanun hükümlerine aykırı olarak borç verdiğini tespit etti. AKP'li büyükşehir belediyesin41 personelini de mevzuata aykırı olarak Almanya gezisine gönderdiği belirlendi.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Sayıştay’ın denetim raporunda, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyelerine verdiği borcun kanuna uygun olduğunu iddia etse de raporda “Belediyelerin ilçe belediyelerine borç vermesine izin veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

41 kişiye Almanya gezisi

AKP'li belediyenin, “Yapım işi kapsamında belediye personelinin yurt dışına gönderdiğini” de belirleyen Sayıştay denetçileri, “Belediyenin, ‘Gebze Darıca Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma’ ihalesi kapsamında 41 belediye personelini 2019 yılında ‘Inno-Trans Uluslararası Taşımacılık Teknoloji Fuarı’na katılmak üzere beş gün süreyle Berlin/Almanya’ya gönderdiğini” de ortaya çıkardı. Sayıştay raporunda ise bunun mevzuata aykırı olduğu ifade edilerek, “Söz konusu iş kapsamında gezi ile ilgili (harcırah hariç) iaşe, ibate, ulaşım vb her türlü gider yüklenici tarafından karşılanmıştır” denildi.

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan bazı tespitler ise şu şekilde:

-İhale kapsamında çalıştırılan işçilerin yıllık izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmadı.

-Taşınmaz tahsis işlemlerinde mevzuat hükümlerine uyulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisleri sırasında protokol yapılmadığı belirlendi. Kanuna aykırı bir şekilde 25 yılı aşan sürelerle taşınmaz tahsisleri yapıldı.