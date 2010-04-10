'En başarılı turnuvayı ypacağız'

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Başbakan Erdoğan, UEFA Milli Takım Turnuvaları Komitesi Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Gilberto Madail başkanlığındaki UEFA İcra Komitesi Teftiş Heyeti'ni, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde kabul ederek, birlikte kahvaltı yaptı.



Kahvaltıdan önce heyete hitap eden Erdoğan, heyetin dün yaptığı teknik çalışmalardan memnun kalmış olması temennisinde bulunarak, ziyaretin politik destek kısmında da akıllarına takılan soruları cevaplandırmak için hazır olduğunu kaydetti.



Öncelikle bu turnuvanın Türkiye açısından önemini anlatmak istediğini vurgulayan Erdoğan, 1994-1999 yılları arasında İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığını yaptığını, aynı zamanda gençlik yıllarında futbolla oyuncu olarak yakından ilgilendiğini anımsatarak, ''Dolayısıyla bugün sizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı sıfatının yanında bir İstanbul ve bir futbol sevdalısı olarak da hitap ediyorum'' dedi.





Türkiye'nin futbol tutkusu

Türkiye'nin en büyük üç takımının da İstanbul takımlarından oluştuğunu ifade eden Erdoğan, ''Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösterip etkileyici sonuçlara imza atıyorlar. Milli takımımız son Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi'' dedi.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na üçüncü kez aday olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

''Bu bizim kararlılığımızın en önemli göstergesi. Bu adaylık için 6 yeni stat inşa etme sözü verdik ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak 920 milyon avroluk bir garanti mektubunu imzalayarak size sundum. Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulunun ilgili üyeleri de kendi üstlerine düşen garantileri imzalayarak adaylık dosyasına eklemişlerdir. Bu konuda bir eksiklik olmadığını düşünüyorum. Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisi olan Türkiye'nin bu büyümeyi devam ettireceği ve 2016'daki organizasyona her yönüyle hazır olacağını belirtmek isterim.''







Hükümet garantisi ile 2014 yılına kadar inşa edilecek yeni stadyumların Türkiye futbolunu çok geliştireceğinin şüphe götürmez bir gerçek olduğunu belirten Erdoğan, ''Sayın Madail, 2004 Avrupa Şampiyonası'nın, ülkesi Portekiz'in futboluna yaptığı katkıyı en iyi ifade edecek kişidir'' diye konuştu.



Avrupa Şampiyonası'nın, dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonu olmasının yanında UEFA'nın en kıymetli ürünü olduğunu belirten Erdoğan, ''Bu turnuvanın UEFA için öneminin farkındayım. Ülkemle birlikte bu ürünü daha değerli kılacak her türlü çalışmayı sizlerle yapmaya hazırız. Size şu ana kadar yapılmış en başarılı turnuva sözünü vermekten çekinmiyorum, zira çoğunluk tarafından tarihin en iyi Şampiyonlar Ligi finali olarak nitelendirilen Milan-Liverpool maçına da ülkemiz ev sahipliği yapmıştır. Son UEFA Kupası, organizasyonel anlamda kusursuza yakın bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. O maçı İtalya Başbakanı Berlusconi ile birlikte izlemiştik. Çok anlamlı bir maçtı. Çünkü bir anda 3-0 galibiyetten hemen terse dönmesi çok enteresandı. Futbolda bu noktada nelere şahit olunabileceğini göstermesi bakımından çok çok önemliydi. Çok farklı bir heyecana sahip olmamıza neden olmuştu'' dedi.



Erdoğan, daha sonra şunları kaydetti:



''Biz Avrupa'nın en iyi futbol ülkelerinin en iyi futbolu sergileyecekleri bir Avrupa Şampiyonası'na zemin hazırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Bunun için 2016'da Türkiye'yi bir festival alanına çevireceğimizden ve UEFA açısından en mükemmel ve rahat çalışma ortamını sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. 28 Mayıs 2010'u büyük bir heyecanla bekliyorum. Sadece ben değil ülkem bekliyor.''





Sonuç 14 Mayıs'ta açıklanacak

UEFA heyetinin başkanı Gilberto Madail, kendilerine gösterilen konukseverlik nedeniyle Başbakan Erdoğan'a ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederek, EURO 2016 yolunda Türkiye'ye şans diledi.



Türkiye'ye yaptıkları ziyaretin, EURO 2016'yı düzenleyecek ülkenin belirlenmesi yolunda çok önemli bir süreç olduğunu aktaran Madail, ''Biz UEFA heyeti olarak iki açıdan konuya ilgi gösterdik. Birincisi teknik çalıştaydı. Açılan bazı noktalar ve UEFA'nın bazı istekleri vardı. Yine bizim teklif dosyasıyla ilgili yaptığımız analizler vardı. İkinci olarak ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler oldu. Şehirlerin belediye başkanları ve yetkilileriyle bir araya geldik. Teklife olan desteklerini gördük. Bu toplantı sayesinde değerlendirme raporumuzu bitiriyoruz. Sonuç ise 14 Mayıs'ta çıkacak. Burada teknik tavsiyelerde bulunuldu. UEFA'nın vereceği karara yönelik süreç bitmek üzere. Biz de mayıs ayında son kararlarımızı vereceğiz''dedi.











