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Yaşam

'En bakımlı' okul bahçesi seçildi

MEB tarafından düzenlenen 'En İyi Görünümlü ve Bakımlı Okul Bahçesi' adlı yarışmada, Eskişehir Atatürk Anadolu Endüstri Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

18 Kasım 2008 02:00

MEB tarafından düzenlenen 'En İyi Görünümlü ve Bakımlı Okul Bahçesi'  adlı yarışmada, Eskişehir Atatürk Anadolu Endüstri Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca ''4'üncü Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'' kapsamında düzenlenen ve ülke genelinde 9 bin ilk ve orta öğretim okulunun katıldığı ''En İyi Görünümlü ve Bakımlı Okul Bahçesi'' adlı yarışmada, Eskişehir Atatürk Anadolu Endüstri Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi birinci oldu.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan, okulda düzenlenen törende, 11-13 Kasım arasında gerçekleşen yarışmada birinci olan Atatürk Anadolu Endüstri Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde muhteşem bir yeşil kültürünün bulunduğunu söyledi.

Bahçenin düzenlenmesi ve korunmasında öğrencilerin katkısının çok büyük olduğunu ifade eden Ceylan, ''Küresel ısınmadan sonra yeşil ve doğayı korumanın önemi bir kez daha arttı. Ülkede yeşili ve yeşile olan katkıyı daha da artırmalıyız. Öğrenciler bunun bilincinde davranmalıdır. Eskişehir kendini eğitim ve öğretimde Türkiye'ye kanıtladı. Alınan ödül de kentin gururudur'' dedi.

Okul Müdürü Sırrı Kabadayı da çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan okulun bahçesinde 26 çeşitten oluşan toplam 1165 ağaç, 1500 mazı, 165 de gül fidanı ile farklı türde çiçeğin bulunduğunu, göçmen kuşların da kent merkezinden geçerken bahçelerinde konakladığını bildirdi.

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