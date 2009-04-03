En bahtsız aday!

Sivas'ın Zara ilçesinde bir muhtar adayı, eşinin rakibine oy vermeyi tercih etmesi, kendisinin de yanlışlıkla rakibine oy vermesi sonucu sandıktan eli boş döndü.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Şerefiye Beldesi Kayabaşı Mahallesi'nde muhtar adayı olan Menderes Yılmaz, yerel seçimlerde hayal kırıklığına uğradı.



Mahalle muhtarlığı için yarışan 3 adaydan biri olan Yılmaz, seçimde cebine koyduğu rakip adayın oy pusulasını yanlışlıkla sandığa atarak rakibine oy verince kendi oyunu bile alamadı.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayabaşı Mahallesi'nde yaşadığını ve çiftçilikle uğraştığını söyledi.



Seçimlerde mahallesine hizmet etmek amacıyla muhtar adayı olduğunu kaydeden Yılmaz, ancak eşinin de rakibine oy verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Muhtarlığa adaylığımı koydum, ama kazanamadım. Kendi oyumu bile kendime verememişim. Yanlışlıkla başka bir adaya vermişim. Muhtar olamadım onun için üzüntülüyüm. Ailem bile 'Benim oyuma kimse karışamaz' dedi bana vermedi. Aynı şekilde ağabeyim ve tüm akrabalarım da oylarını rakiplerime verdiler. Eğer sandıktan bir oy çıksaydı kendime oy verdiğimi sanacaktım. Ben de yanlış kullanınca sandıktan sıfır oy çıktı. Eğer muhtar olabilseydim mahalle yolunun yarım kalan asfaltının tamamlanması için mücadele edecektim."



Seçim öncesi 100 afiş bastırdığını, iyi bir şekilde çalıştığını kaydeden Yılmaz, mahallelinin bir daha ki seçimler için kendisine muhtarlık sözü verdiğini ifade etti.



Mahalle muhtarlığını 75 oyla kazanan Efendi Coşkun ise iyi bir ortamda seçim yapıldığını, mahallelinin kendisini muhtar olarak görmek istediğini belirterek, rakip aday Menderes Yılmaz'ın bile kendisine oy verdiğini ifade etti.

