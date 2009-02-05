En az ücret eğitim sektöründe

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) İstanbul Bölge Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hanefi Bostan, Türkiye'de kamu çalışanları arasında en az ücret alan kesimin, üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan memurlar olduğunu öne sürdü.



Bostan, yaptığı yazılı açıklamada, diğer kurumlarda çalışan memurların maaş ve ek ödemeleri yeterli olmasa da üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki memurlara nispetle daha iyi durumda olduklarını savundu.



Birçok kurumda, çalışanlar kurum tazminatı aldığı halde, üniversitelerde çalışan memurların kurum tazminatı alamadıklarını belirten Bostan, şunları kaydetti:



"Türkiye'de kamu çalışanları arasında en az ücret alan kesim, üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan memurlardır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı bırakın memurları, öğretim elemanlarının sıkıntılarının giderilmesi için bile uğraşmıyor, aksine sıkıntıların artması için yoğun bir gayret sarf ediyor. Yaklaşık 18 bin araştırma görevlisinin işine son vermek için büyük bir çaba gösteriyor. Yine YÖK, akademik yükselmeyi engellemek maksadıyla neredeyse her gün yeni bir düzenleme icat ediyor.



Ancak üniversitelerdeki akademik ve idari personelin yoksulluk ve açlık sınırının altında bir ücrete mahkum olmaları onları hiç ilgilendirmiyor. Milli Eğitim Bakanı ise, personelinin hiçbir sorunuyla ilgilenmediği gibi, onların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak için 6 yıldan beri uğraşıyor. Onları 'kapıkulu' olarak görüyor. Nitekim ülke genelindeki idareci kadrosunun yarısını vekaletle yürütüyor."

