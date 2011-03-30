-EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER YAPISAL ZAYIFLIKLARINI AŞMALI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 29.03.2011 - BM'nin en az gelişmiş ülkelere destek grubu, söz konusu ülkelerin yapısal zayıflıklarının aşılmaması durumunda bu ülkelerin ''en az gelişmiş ülkeler'' kategorisinden çıkmaları konusunda ilerleme sağlanamayacağını belirtti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından, İstanbul'da 9-13 Mayıs'ta düzenlenecek 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansından önce söz konusu ülkelere destek vermek amacıyla geçen yıl kurulan ve kalkınma konusunda uzmanlardan oluşan destek grubu, rapor yayımladı. Mali'nin eski devlet başkanı Alpha Ömer Konare ve Dünya Bankası'nın eski başkanı James D. Wolfensohn'un eşbaşkanlığını yaptığı, BM Kalkınma Programı'nın eski başkanı Kemal Derviş'in de yer aldığı destek grubunun raporunda, en az gelişmiş ülkelerin, yoksulluktan ancak atacakları kararlı ulusal adımlar ve uluslararası destek sayesinde kurtulabilecekleri kaydedildi. ''Uluslararası toplum, en az gelişmiş ülkelerin uluslararası alanda giderek geri kalmalarına ve dışlanmalarına, kendi geleceği açısından da izin veremez'' denilen raporda, 1970 yılında BM tarafından 51 ülke olarak belirtilen en az gelişmiş ülke sınıflandırmasından, sadece Bostwana (1994'te), Cape Verde (2007'de) ve Maldivler'in (2011'de) kurtulabildikleri, ancak halen 33'ü Afrika'da, 14'ü Asya'da ve biri de Haiti olmak üzere toplam 48 ülkenin ''en az gelişmiş ülke'' sınıfına dahil olduğu vurgulandı. Bu ülkelerde yaşayan insanların çoğunluğunun günde 1 doların altında parayla geçinmeye çalıştıkları belirtilen raporda, bu ülkelerin yapısal zayıflıklarını aşmaları için, ''eğitim, sağlık, beslenme alanlarında ilerleme sağlamaları, tarımsal ürünlerini, ihracatlarını artırmaları, altyapılarını iyileştirmeleri'' gerektiği kaydedildi. Raporda, bu konuların İstanbul'daki konferansta kabul edilecek eylem planında yer alması ve uygulanması durumunda 48 ülkeden yarısının 2021 yılında en az gelişmişlik kategorisini geride bırakabileceği bildirildi. İstanbul'da düzenlenecek 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansında, gelecek 10 yılda, söz konusu 48 ülkede açlık ve yoksullukla boğuşan insan sayısını yarıya düşürecek bir eylem planının kabul edilmesi öngörülüyor. Bu arada yine en az gelişmiş ülkelerle ilgili olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan raporda da son 10 yılda söz konusu ülkelerde istihdam oranının yüzde 2.9 arttığı, ancak bu oranın yine de gayrisafi milli hasıladan daha düşük olduğu, ayrıca istihdamın verimli olmadığı ifade edildi.