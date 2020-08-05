En az 70 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Beyrut'ta 2 hafta olağanüstü hâl ilan edildi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen en az 70 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 5 bin 250 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanı Michel Aoun'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi. Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.

TIKLAYIN - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama: Ölü sayısı 70'e, yaralı sayısı 3 bin 250'ye yükseldi

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.

Ne olmuştu?

Dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta neredeyse şehrin her yerinden hissedilen şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında gerçekleştiği belirtilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 250'den fazla da yaralı olduğunu açıkladı.