"En az 6 bin YPG'li geçti, kıyamet Fırat'ın doğusunda kopacak"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili olarak "Resmi rakama göre 4 bine yakın PKK/YPG militanı öldürüldü. 10-12 bin militan olduğu söyleniyordu. Demek ki en az 6 bini Fırat’ın doğusuna kaçtı" görüşünü dile getirdi.

Tezkan, "Kıyamet Fırat’ın doğusunda kopacak" başlığıyla yayımlanan (3 Nisan 2018)

Silahlı Kuvvetler çok başarılı bir operasyon yaptı.. Afrin’i temizledi..

Resmi rakama göre 4 bine yakın PKK/YPG militanı öldürüldü.. 10-12 bin militan olduğu söyleniyordu..

Demek ki en az 6 bini Fırat’ın doğusuna kaçtı..

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Türkiye bastırdı, Washington kabul etti.. Daha doğrusu, kabul etmek zorunda kaldı.. PKK/YPG militanları Menbiç’i terk edecek..

Amerika’nın yığınak yapmasına bakılırsa giden militanların yerine kimse gelmeyecek.. ABD o bölgeye fiilen el koyacak..

Koydu zaten..

Menbiç’ten ayrılan militanlar nereye gidecek?

Fırat’ın doğusuna..

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Suriye’de durum böyle.. Geçelim Irak’a..

Şengal veya Sincar denen yer PKK’nın kontrolü altında.. Ankara, Bağdat’a ‘Ya sen yolla ya ben gelip göndereyim’ ültimatomu verdi..

Bağdat’ın hayır diyecek hali yok!.

Şengal Kaymakamı PKK’nın araçları ve ağır silahlarıyla Suriye tarafına geçtiğini açıkladı.. Şengal’ı terk ettiklerini ilan etti..

Bu açıklamaya ne kadar güvenilir; soru işareti..

Doğru olmasa bile PKK er veya geç Şengal’ı terk edecek..

Nereye gidecekler..

Fırat’ın doğusuna..

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Irak sınırı ile Fırat arasına yerleşecekler.. Orada zaten yeteri kadar militanları var..

ABD’nin de 13 askeri üssü var..

İran’ı bahane ederek ABD orayı kara üssü yapmak istiyor..

Ortadoğu’da bayrak diktiği alan olarak tasarlıyor.. Hakimiyeti Rusya’ya kaptırmak istemiyor..

Belli ki; Fırat’ın doğusu ABD himayesindeki Kürt bölgesi olacak..

Devletleşmeye gidilir mi?

Özerk bölge ilan edilir mi?

Bunlar ileriki meseleler.. Ama kıyamet koparsa Fırat’ın doğusunda kopacak..

Belli..